Иран атаковал судно под флагом Таиланда в Ормузе, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран обстрелял судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе.
- Судно попыталось пройти через пролив, проигнорировав предупреждения и не получив разрешения от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.
ТЕГЕРАН, 17 июл- РИА Новости. Иран обстрелял судно, попытавшееся пройти Ормузский пролив без разрешения иранской стороны, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
"Сегодня была атаковано судно под флагом Таиланда в Ормузском проливе, которое попыталось пройти через пролив, проигнорировав предупреждения и не получив разрешения от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что иранские военные помешали пройти судну, атаковав его.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.