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NORAD закроет часть неба над Нью-Йорком и Нью-Джерси на время финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
23:54 17.07.2026
NORAD закроет часть неба над Нью-Йорком и Нью-Джерси на время финала ЧМ

NORAD закроет часть неба над Нью-Йорком и Нью-Джерси на время финала ЧМ-2026

© Фотография из соцсетейМяч финала и трофей ЧМ-2026
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фотография из соцсетей
Мяч финала и трофей ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • NORAD введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси с пятницы по воскресенье в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира.
  • Дональд Трамп планирует посетить Нью-Йорк для участия в приеме FIFA и просмотра финального матча чемпионата мира по футболу.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) объявило, что с пятницы по воскресенье введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.
"NORAD обеспечит соблюдение нескольких зон временных ограничений на полеты, установленных федеральным управлением гражданской авиации над агломерациями Нью-Йорка и Нью-Джерси, начиная с этой пятницы по воскресенье", - говорится в официальном заявлении ведомства.
Белый дом в четверг сообщил о планах президента США Дональда Трампа отправиться в Нью-Йорк в пятницу для участия в приеме FIFA в Trump Tower, а затем в воскресенье посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.
Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся действующие победители Евро в 2024 году - сборная Испании - и защищающие свой титул мировых чемпионов 2022 года футболисты из Аргентины.
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ФутболСпортЧМ по футболу 2026NORADНью-Йорк (город)Нью-Джерси
 
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