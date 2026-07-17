NORAD закроет часть неба над Нью-Йорком и Нью-Джерси на время финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ NORAD введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси с пятницы по воскресенье в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира.

Дональд Трамп планирует посетить Нью-Йорк для участия в приеме FIFA и просмотра финального матча чемпионата мира по футболу.

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) объявило, что с пятницы по воскресенье введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.

NORAD обеспечит соблюдение нескольких зон временных ограничений на полеты, установленных федеральным управлением гражданской авиации над агломерациями Нью-Йорка и Нью-Джерси, начиная с этой пятницы по воскресенье", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Белый дом в четверг сообщил о планах президента США Дональда Трампа отправиться в Нью-Йорк в пятницу для участия в приеме FIFA в Trump Tower, а затем в воскресенье посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.