NORAD закроет часть неба над Нью-Йорком и Нью-Джерси на время финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- NORAD введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси с пятницы по воскресенье в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира.
- Дональд Трамп планирует посетить Нью-Йорк для участия в приеме FIFA и просмотра финального матча чемпионата мира по футболу.
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) объявило, что с пятницы по воскресенье введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.
Белый дом в четверг сообщил о планах президента США Дональда Трампа отправиться в Нью-Йорк в пятницу для участия в приеме FIFA в Trump Tower, а затем в воскресенье посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.
Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся действующие победители Евро в 2024 году - сборная Испании - и защищающие свой титул мировых чемпионов 2022 года футболисты из Аргентины.