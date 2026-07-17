В Ладожское озеро выпустили пятерых нерп после реабилитации

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятерых самцов ладожской кольчатой нерпы выпустили в Ладожское озеро после реабилитации.

Нерпы были найдены весной в критическом состоянии и весили от пяти до 6,5 килограммов.

За время реабилитации животные окрепли, набрали массу до 13–15 килограммов и научились добывать рыбу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Еще пятерых кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил городской "Водоканал".

"Семнадцатого июля на западном берегу Ладожского озера состоялся "мальчиковый" выпуск - в естественную среду отправились пять самцов ладожской кольчатой нерпы, прошедших реабилитацию в Центре спасения морских млекопитающих на территории "Водоканала" в поселке Репино", - говорится в канале предприятия на платформе " Макс ".

Отмечается, что все нерпы были найдены весной в примерно одинаковом критическом состоянии. Их вес на тот момент составлял от пяти до 6,5 килограммов, что недостаточно для выживания в холодной воде и самостоятельной охоты.

За время реабилитации животные окрепли, набрали массу до 13-15 килограммов, научились добывать рыбу и полностью утратили привязанность к человеку. Эти показатели свидетельствуют о готовности нерп к полноценной жизни в естественной среде, добавили в "Водоканале".

Ранее, 8 июля, в Ладожское озеро после реабилитации выпустили трех кольчатых нерп.