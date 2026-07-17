Нарусова не исключила провокации в сообщениях о ее "уходе" из Совфеда

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова в интервью РИА Новости не исключила провокации в появляющихся в СМИ сообщениях о ее "уходе" из Совета Федерации, отметив, что многое зависит от ее собственного желания.