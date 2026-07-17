Нарусова не исключила провокации в сообщениях о ее "уходе" из Совфеда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от Тувы Людмила Нарусова не исключила провокации в сообщениях о ее «уходе» из Совета Федерации.
- По словам Нарусовой, многое зависит от ее собственного желания.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова в интервью РИА Новости не исключила провокации в появляющихся в СМИ сообщениях о ее "уходе" из Совета Федерации, отметив, что многое зависит от ее собственного желания.
Отвечая на вопрос, могут ли быть эти сообщения провокацией, Нарусова сказала: "Да, конечно".
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Она добавила, что многое будет зависеть от ее желания.
Нарусова - представитель исполнительного органа государственной власти Республики Тува, срок ее полномочий истекает в сентябре 2026 года. Она входит в состав комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Глава Тувы Владислав Ховалыг ранее подал документы в республиканский избирком для участия в выборах руководителя республики.
Выборы глав регионов пройдут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года.