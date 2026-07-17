Кот Ларри пошутил о главной обязанности будущего премьера Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кот Ларри, главный мышелов Великобритании, пошутил, что забота о нем станет главной обязанностью будущего премьера Энди Бернема.
- Шабана Махмуд заявила, что Энди Бернем избран лидером Лейбористской партии, и передача премьерских полномочий ожидается в понедельник.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит кот Ларри пошутил, что главной обязанностью будущего премьера Великобритании Энди Бернема станет забота о нем.
В аккаунте Ларри в соцсети X опубликованы картинки, на которых Бернему проводят брифинг и говорят, что "лоток кота Ларри находится в кабинете министров, а кормить его нужно как минимум два раза в день".
© @Number10catПуликация на странице кота Ларри
© @Number10cat
Пуликация на странице кота Ларри
"Добро пожаловать на самую важную должность в вашей жизни", - гласит подпись к картинкам.
Ранее глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что Бернем избран лидером новым партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник.
Взятый из приюта кот Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. Уже почти 100 лет, с 1929 года, они имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год. Самым знаменитым из этой когорты в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при трех премьерах - Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри скончался в 2008 году, хвостатому долгожителю было около 18 лет.