В Дагестане девушка ранила мужчину ножом за замечания о внешности подруги

На видео, которое опубликовала руководитель пресс-службы МВД, подозреваемая рассказала, что на выходе из магазина трое незнакомых парней сделали замечание по поводу внешнего вида и линз ее подруги. Девушка за подругу заступилась. Словесная перепалка переросла в конфликт с оскорблениями, а затем и в драку. По словам подозреваемой, мужчина первым нанес ей несколько ударов, после чего она в ответ ударила его ножом.