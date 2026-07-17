В Дагестане девушка ранила мужчину ножом за замечания о внешности подруги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каспийске женщина нанесла ножевое ранение мужчине.
- Подозреваемая — 26-летняя местная жительница, которая заступилась за подругу.
- По словам подозреваемой, конфликт начался с замечания о внешнем виде подруги, а мужчина первым нанес ей удары.
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Жительница дагестанского Каспийска подозревается в том, что нанесла ножевое ранение мужчине, заступаясь за подругу, сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
"В полицию Каспийска поступило сообщение, что на улице Ильяшенко неустановленное лицо нанесло колото-резаное ранение в область спины 34-летнему местному жителю. Полицейские установили подозреваемую - 26-летнюю местную жительницу. В содеянном девушка созналась", – сообщила Гариева.
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На видео, которое опубликовала руководитель пресс-службы МВД, подозреваемая рассказала, что на выходе из магазина трое незнакомых парней сделали замечание по поводу внешнего вида и линз ее подруги. Девушка за подругу заступилась. Словесная перепалка переросла в конфликт с оскорблениями, а затем и в драку. По словам подозреваемой, мужчина первым нанес ей несколько ударов, после чего она в ответ ударила его ножом.
Сейчас в деле разбираются полицейские, добавила Гариева.