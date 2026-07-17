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С блогером Ремесло проведут следственные действия в Москве - РИА Новости, 17.07.2026
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14:09 17.07.2026
С блогером Ремесло проведут следственные действия в Москве

С блогером Ильей Ремесло проведут следственные действия в Москве

© РИА Новости / Илья ПиталевИлья Ремесло
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Илья Ремесло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогера Илью Ремесло задержали в Петербурге по статье 207.3 УК РФ.
  • Следственные действия с ним проведут в Москве, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
  • По его данным, Басманный суд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. С блогером Ильей Ремесло, задержанным за распространение фейков о Вооруженных силах России, проведут следственные действия в Москве, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.
Ремесло задержан в Петербурге по статье 207.3 УК РФ, прошли обыски, сообщил ранее РИА Новости Бадамшин.
"Задержан. Доставляется в Москву. Здесь будут проведены следственные действия, затем будет решаться вопрос по мере пресечения", - написал адвокат.
По его данным, ходатайство следствия об избрании меры пресечения будет рассматривать Басманный суд Москвы.
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