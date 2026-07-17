С блогером Ремесло проведут следственные действия в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогера Илью Ремесло задержали в Петербурге по статье 207.3 УК РФ.
- Следственные действия с ним проведут в Москве, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
- По его данным, Басманный суд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. С блогером Ильей Ремесло, задержанным за распространение фейков о Вооруженных силах России, проведут следственные действия в Москве, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.
Ремесло задержан в Петербурге по статье 207.3 УК РФ, прошли обыски, сообщил ранее РИА Новости Бадамшин.
"Задержан. Доставляется в Москву. Здесь будут проведены следственные действия, затем будет решаться вопрос по мере пресечения", - написал адвокат.
По его данным, ходатайство следствия об избрании меры пресечения будет рассматривать Басманный суд Москвы.