Экс-гимнаст Молинари получил условный срок за домогательства к ученице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аргентинский гимнаст Федерико Молинари приговорен к году и восьми месяцам условного заключения за домогательства к несовершеннолетней ученице.
- Молинари обязан проживать по зарегистрированному адресу, находиться под контролем службы по делам освобожденных и пройти психологическое лечение с учетом проблематики гендерного насилия.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший аргентинский гимнаст Федерико Молинари приговорен к году и восьми месяцам заключения лишения свободы условно за домогательства к несовершеннолетней ученице, сообщает Todo Noticias со ссылкой на решение суда.
Суд постановил, что на протяжении двух лет Молинари обязан проживать по зарегистрированному адресу, находиться под контролем службы по делам освобожденных и пройти психологическое лечение с учетом проблематики гендерного насилия.
Заявление в полицию было подано в марте 2023 года матерью девушки, которой на момент событий было 16 лет. По данным следствия, с февраля 2021 года по февраль 2022-го бывший спортсмен отправлял ученице личные сообщения неподобающего характера в Instagram*.
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