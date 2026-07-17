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Экс-гимнаст Молинари получил условный срок за домогательства к ученице - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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23:01 17.07.2026
Экс-гимнаст Молинари получил условный срок за домогательства к ученице

Бывший гимнаст Молинари получил условный срок за домогательства к ученице

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аргентинский гимнаст Федерико Молинари приговорен к году и восьми месяцам условного заключения за домогательства к несовершеннолетней ученице.
  • Молинари обязан проживать по зарегистрированному адресу, находиться под контролем службы по делам освобожденных и пройти психологическое лечение с учетом проблематики гендерного насилия.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший аргентинский гимнаст Федерико Молинари приговорен к году и восьми месяцам заключения лишения свободы условно за домогательства к несовершеннолетней ученице, сообщает Todo Noticias со ссылкой на решение суда.
Суд постановил, что на протяжении двух лет Молинари обязан проживать по зарегистрированному адресу, находиться под контролем службы по делам освобожденных и пройти психологическое лечение с учетом проблематики гендерного насилия.
Заявление в полицию было подано в марте 2023 года матерью девушки, которой на момент событий было 16 лет. По данным следствия, с февраля 2021 года по февраль 2022-го бывший спортсмен отправлял ученице личные сообщения неподобающего характера в Instagram*.
Молинари 42 года. Он представлял сборную Аргентины на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и занял восьмое место в финале упражнений на кольцах.
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