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Совфед одобрил закон об ужесточении требований к доходам мигрантов - РИА Новости, 17.07.2026
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13:17 17.07.2026 (обновлено: 13:18 17.07.2026)
Совфед одобрил закон об ужесточении требований к доходам мигрантов

Совфед одобрил закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон, который обязывает иностранных работников содержать себя и членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом.
  • Закон вводит механизм контроля за доходами мигрантов и ужесточает требования к продлению патентов.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который обязывает иностранных работников содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом, а также ужесточает правила пребывания мигрантов в России.
Согласно документу, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России, обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают. Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом размер умноженной на коэффициент величины прожиточного минимума не может превышать среднемесячную начисленную зарплату в регионе.
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Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о суммах полученных иностранцами доходов - за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Соцфонд будет передавать сведения о трудовой деятельности иностранных граждан, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
Кроме того, ужесточаются и требования к продлению патентов: он не будет выдан или продлен, если у иностранца отсутствует информация о доходах или его заработок ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него самого и каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на его иждивении. При этом если патент аннулирован или не продлен, иностранец вместе с детьми обязан будет покинуть Россию в течение 15 дней.
Срок временного пребывания детей мигрантов, согласно принятой норме, будет продлеваться на срок действия патента родителя, но не более чем до достижения 18 лет, при условии уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ с учетом каждого ребенка. После совершеннолетия ребенок обязан либо выехать из страны в течение 30 дней, либо подать заявление на патент и уплатить авансовый платеж.
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Кроме того, закон вводит правило: если у временно или постоянно проживающего в России иностранца в течение года со дня выдачи разрешения на временное проживание или вида на жительство доходы оказались ниже установленного уровня, эти документы аннулируются. Исключение сделано для студентов-очников, пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних и ряда других категорий. Также разрешение не аннулируют, если иностранец потерял работу, но в течение трех месяцев нашел новую и его доходы соответствуют требованиям.
Помимо прочего, МВД получит право проводить проверки наличия или отсутствия дохода, его уровня, а также факта уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Порядок и сроки таких проверок утвердит ведомство.
Основная часть норм вступит в силу с 1 января 2027 года. Положения об обязанности иностранцев содержать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума, а также механизм сокращения срока пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года, а нормы об обмене данными между госорганами начнут действовать через 90 дней после официального опубликования закона.
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