МИД выразил протест Эстонии из-за сноса советского памятника

Краткий пересказ от РИА ИИ Эстонские власти снесли памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии в деревне Йыгевесте Валгаского уезда.

МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российский МИД выразил протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги из-за сноса советского памятника, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия. На этот раз в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны", — говорится в комментарии на сайте МИД.

Судьба останков советских воинов неизвестна, в публичном доступе нет никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения, добавила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия решительно осуждает нарушение Таллином обязательств по международному гуманитарному праву, как и неонацистские проявления в Эстонии.

В августе 2022 года правительство прибалтийского государства объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат Красной армии. Всего в стране насчитали 322 мемориала и памятника над захоронениями, из которых 244 подлежали сносу или замене.