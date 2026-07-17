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МИД выразил протест Эстонии из-за сноса советского памятника - РИА Новости, 17.07.2026
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19:19 17.07.2026 (обновлено: 22:47 17.07.2026)
МИД выразил протест Эстонии из-за сноса советского памятника

МИД выразил протест временному поверенному в делах Эстонии из-за сноса памятника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонские власти снесли памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии в деревне Йыгевесте Валгаского уезда.
  • МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российский МИД выразил протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги из-за сноса советского памятника, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Эстонские власти продолжают свою кощунственную линию на уничтожение советского мемориального наследия. На этот раз в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны", — говорится в комментарии на сайте МИД.
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Судьба останков советских воинов неизвестна, в публичном доступе нет никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения, добавила Захарова.
Она подчеркнула, что Россия решительно осуждает нарушение Таллином обязательств по международному гуманитарному праву, как и неонацистские проявления в Эстонии.
В августе 2022 года правительство прибалтийского государства объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат Красной армии. Всего в стране насчитали 322 мемориала и памятника над захоронениями, из которых 244 подлежали сносу или замене.
Аналогичные усилия предпринимают власти Литвы и Латвии. Как отмечала Захарова, они пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
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