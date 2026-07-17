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В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат - РИА Новости, 17.07.2026
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12:05 17.07.2026 (обновлено: 12:26 17.07.2026)
В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат

В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат в деревне Йыгевесте

CC BY-SA 3.0 / Amadvr / World War II memorial near the Barclay de Tolly mausoleumБратская могила советских воинов в Йыгевесте, Эстония
Братская могила советских воинов в Йыгевесте, Эстония - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Amadvr / World War II memorial near the Barclay de Tolly mausoleum
Братская могила советских воинов в Йыгевесте, Эстония. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
  • Посольство России в Таллине расценивает произошедшее как очередной акт государственного вандализма и требует предоставить информацию об эксгумации останков и месте возможного перезахоронения.
  • Российские дипломаты отмечают, что осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов карается уголовной ответственностью.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советским солдатам в деревне Йыгевесте в Валгаском уезде, это очередной акт государственного вандализма, который предусматривает уголовную ответственность, заявили РИА Новости в посольстве России в Таллине.
"По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дальнейшая судьба монумента, который вплоть до конца 2024 года числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна", - заявили в посольстве.
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В дипмиссии отметили, что о постыдном характере этого поступка лучше всего говорит тот факт, что он был совершен без какой-либо огласки.
"Расцениваем произошедшее как очередной акт государственного вандализма и требуем предоставить информацию об эксгумации останков красноармейцев и месте их возможного перезахоронения. Подобное варварское отношение к тем, кто отдал жизни за освобождение Эстонии, свидетельствует о намеренном стремлении нынешнего руководства страны переписать историю, заставив забыть о жертвах, принесенных во имя справедливости и мира", - сказали в посольстве.
На этом фоне заверения внешнеполитического ведомства о приверженности Эстонии сохранению исторической памяти выглядят крайне неуместно, добавили российские дипломаты. "Осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов карается уголовной ответственностью", - напомнили в дипмиссии.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине.
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