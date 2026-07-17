В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат

Краткий пересказ от РИА ИИ В деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Посольство России в Таллине расценивает произошедшее как очередной акт государственного вандализма и требует предоставить информацию об эксгумации останков и месте возможного перезахоронения.

Российские дипломаты отмечают, что осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов карается уголовной ответственностью.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советским солдатам в деревне Йыгевесте в Валгаском уезде, это очередной акт государственного вандализма, который предусматривает уголовную ответственность, заявили РИА Новости в посольстве России в Таллине.

"По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дальнейшая судьба монумента, который вплоть до конца 2024 года числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна", - заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что о постыдном характере этого поступка лучше всего говорит тот факт, что он был совершен без какой-либо огласки.

"Расцениваем произошедшее как очередной акт государственного вандализма и требуем предоставить информацию об эксгумации останков красноармейцев и месте их возможного перезахоронения. Подобное варварское отношение к тем, кто отдал жизни за освобождение Эстонии , свидетельствует о намеренном стремлении нынешнего руководства страны переписать историю, заставив забыть о жертвах, принесенных во имя справедливости и мира", - сказали в посольстве.

На этом фоне заверения внешнеполитического ведомства о приверженности Эстонии сохранению исторической памяти выглядят крайне неуместно, добавили российские дипломаты. "Осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов карается уголовной ответственностью", - напомнили в дипмиссии.