"Краснодар" обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в Молодежной футбольной лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче 15-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги со счетом 4:2.
- В составе «Краснодара» дубль оформил Эльдар Гусейнов, также отличились Андрей Полевой и Олег Семизаров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Краснодар" обыграл московский ЦСКА в матче 15-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Эльдар Гусейнов (12-я, 64-я минуты), также отличились Андрей Полевой (20) и Олег Семизаров (31). У ЦСКА два мяча забил Иван Тарасенко (3, с пенальти, 14).
На 89-й минуте игрок команды хозяев Андрей Королев не реализовал 11-метровый удар, на 90-й минуте футболист армейцев Мингиян Бадмаев получил красную карточку.
"Краснодар" (37 очков) возглавляет турнирную таблицу МФЛ. ЦСКА (32) идет вторым.
Результаты других матчей тура:
- "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва) - 0:3;
- "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Махачкала) - 2:0;
- "Рубин" (Казань) - "Нижний Новгород" - 2:0;
- "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 1:4;
- "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Родина" (Москва) - 1:4;
- "Ростов" - "Чертаново" (Москва) - 2:2;
- "Факел" (Воронеж) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2.
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