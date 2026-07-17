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"Краснодар" обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в Молодежной футбольной лиге - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
21:40 17.07.2026 (обновлено: 21:41 17.07.2026)
"Краснодар" обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в Молодежной футбольной лиге

"Краснодар" укрепил лидерство в таблице Молодежной футбольной лиги, обыграв ЦСКА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБолельщики "Краснодара"
Болельщики Краснодара - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Краснодар» обыграл московский ЦСКА в матче 15-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги со счетом 4:2.
  • В составе «Краснодара» дубль оформил Эльдар Гусейнов, также отличились Андрей Полевой и Олег Семизаров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Краснодар" обыграл московский ЦСКА в матче 15-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Эльдар Гусейнов (12-я, 64-я минуты), также отличились Андрей Полевой (20) и Олег Семизаров (31). У ЦСКА два мяча забил Иван Тарасенко (3, с пенальти, 14).
На 89-й минуте игрок команды хозяев Андрей Королев не реализовал 11-метровый удар, на 90-й минуте футболист армейцев Мингиян Бадмаев получил красную карточку.
"Краснодар" (37 очков) возглавляет турнирную таблицу МФЛ. ЦСКА (32) идет вторым.
Результаты других матчей тура:
  • "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва) - 0:3;
  • "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Махачкала) - 2:0;
  • "Рубин" (Казань) - "Нижний Новгород" - 2:0;
  • "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 1:4;
  • "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Родина" (Москва) - 1:4;
  • "Ростов" - "Чертаново" (Москва) - 2:2;
  • "Факел" (Воронеж) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2.
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