"Краснодар" обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в Молодежной футбольной лиге

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Эльдар Гусейнов (12-я, 64-я минуты), также отличились Андрей Полевой (20) и Олег Семизаров (31). У ЦСКА два мяча забил Иван Тарасенко (3, с пенальти, 14).