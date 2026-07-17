Правительство сформирует второй пакет мер по поддержке "Почты России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство планирует сформировать второй пакет мер по поддержке "Почты России" осенью или весной следующего года.
- Госдума приняла закон, направленный на поддержку "Почты России", который предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует сформировать второй пакет мер по поддержке "Почты России" ближайшей осенью-весной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
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"Мы понимаем, что какие-то вещи надо будет докручивать, доделывать, поэтому мы уже в голове держим следующий пакет мер, но, скорее всего, это будет осень-весна следующего года", - сообщил он в рамках заседания Совета Федерации.
В июле Госдума приняла закон, который направлен на поддержку "Почты России" и предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов. В пятницу его рассматривает Совфед.