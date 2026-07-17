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Мажич высказался о судьях - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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11:00 17.07.2026 (обновлено: 12:08 17.07.2026)
Мажич высказался о судьях

Мажич: Зиякова и Черемных нет в списке арбитров РПЛ из-за неоправданных ожиданий

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМилорад Мажич
Милорад Мажич - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Милорад Мажич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судьи Ранель Зияков и Михаил Черемных не вошли в список арбитров на новый сезон в РПЛ из-за того, что не оправдали ожиданий главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.
  • По его словам, у них был шанс, но они им не воспользовались.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил РИА Новости, что судьи Ранель Зияков и Михаил Черемных не вошли в список арбитров на новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за того, что не оправдали его ожиданий.
Ранее РФС на официальном сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах РПЛ. По сравнению с сезоном-2025/26 в него не вошли арбитры Ранель Зияков и Михаил Черемных.
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"Два арбитра, которым дали шансы, пока не оправдали мои ожидания. Я поговорил с ними. У Ранеля Зиякова были проблемы с физической подготовкой, были травмы, и он не использовал возможности. Сейчас у него есть шанс вернуться и показать себя в ФНЛ, где он сразу получил первую игру. Видел, как он держал себя на сборах — он был очень позитивно настроен, физически стал лучше. Посмотрел его первый матч в ФНЛ и был очень доволен", - сказал Мажич после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов РПЛ.
"В случае с Михаилом Черемных причина такая же - он не воспользовался шансом. Пока им лучше начать сезон в ФНЛ, постоянно судить и доказать свою готовность вернуться", - отметил собеседник агентства.
Глава департамента судейства РФС подчеркнул, что "есть очень позитивный пример Антона Фролова". "Я говорил, что ему лучше вернуться в ФНЛ, где он показал очень высокое качество работы и подтвердил, что должен вернуться в РПЛ после одного года в Первой лиге. В прошлом сезоне он качественно отсудил несколько важных матчей", - резюмировал Мажич.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В этот день ЦСКА примет калининградскую "Балтику".
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