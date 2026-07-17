Мажич высказался о судьях

Краткий пересказ от РИА ИИ Судьи Ранель Зияков и Михаил Черемных не вошли в список арбитров на новый сезон в РПЛ из-за того, что не оправдали ожиданий главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

По его словам, у них был шанс, но они им не воспользовались.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил РИА Новости, что судьи Ранель Зияков и Михаил Черемных не вошли в список арбитров на новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за того, что не оправдали его ожиданий.

Ранее РФС на официальном сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах РПЛ . По сравнению с сезоном-2025/26 в него не вошли арбитры Ранель Зияков и Михаил Черемных.

"Два арбитра, которым дали шансы, пока не оправдали мои ожидания. Я поговорил с ними. У Ранеля Зиякова были проблемы с физической подготовкой, были травмы, и он не использовал возможности. Сейчас у него есть шанс вернуться и показать себя в ФНЛ, где он сразу получил первую игру. Видел, как он держал себя на сборах — он был очень позитивно настроен, физически стал лучше. Посмотрел его первый матч в ФНЛ и был очень доволен", - сказал Мажич после проведенного РФС брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов РПЛ.

"В случае с Михаилом Черемных причина такая же - он не воспользовался шансом. Пока им лучше начать сезон в ФНЛ, постоянно судить и доказать свою готовность вернуться", - отметил собеседник агентства.

Глава департамента судейства РФС подчеркнул, что "есть очень позитивный пример Антона Фролова". "Я говорил, что ему лучше вернуться в ФНЛ, где он показал очень высокое качество работы и подтвердил, что должен вернуться в РПЛ после одного года в Первой лиге. В прошлом сезоне он качественно отсудил несколько важных матчей", - резюмировал Мажич.