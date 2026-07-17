Макгрегор не должен получать особое отношение из-за травмы, заявил Монсон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джефф Монсон заявил, что Конор Макгрегор не должен получать особое отношение из-за травмы, полученной в бою.
- Ранее Макгрегор призвал признать его поединок с Максом Холлоуэем несостоявшимся из-за полученной травмы.
- Джефф Монсон отметил, что травмы — неотъемлемая часть смешанных единоборств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор не должен получать особое к себе отношение из-за травмы, полученной во время боя, а разговоры о признании поединка несостоявшимся не имеют оснований, заявил РИА Новости боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
Ранее Макгрегор призвал признать его поединок с американцем Максом Холлоуэем несостоявшимся, поскольку он получил травму, которая помешала ему продолжить выступление.
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"Конор Макгрегор не должен получать какое-то особое отношение по сравнению с любым другим бойцом. Он получил травму в бою - это правда, и, конечно, это повлияло на его выступление. Но только потому, что боец получил травму или даже симулировал ее в начале поединка, это не означает, что бой должен быть признан несостоявшимся", - сказал Монсон.
По его словам, травмы являются неотъемлемой частью смешанных единоборств. "Ты можешь получить удар в лицо, можешь ударить ногой по сопернику и сам травмироваться. Но это не повод признавать бой несостоявшимся. Травмы - часть боев. Именно поэтому людям нравится этот спорт, потому что он жесткий. Он проиграл - значит, проиграл", - отметил собеседник агентства.
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"Он уже не находится на том уровне, на котором был раньше. На самом деле, он не на том уровне уже около пяти лет. Если посмотреть на его последние шесть-семь боев, становится понятно, что прежнего Макгрегора уже нет", - добавил он.
В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Ирландец начал бой с попытки нанести удар ногой в голову оппоненту в прыжке и затем неудачно приземлился на правую ногу. После Макгрегор несколько раз падал на канвас и в итоге не смог продолжить бой из-за травмы ноги. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости и перенесет операцию.