Краткий пересказ от РИА ИИ Джефф Монсон заявил, что Конор Макгрегор не должен получать особое отношение из-за травмы, полученной в бою.

Ранее Макгрегор призвал признать его поединок с Максом Холлоуэем несостоявшимся из-за полученной травмы.

Джефф Монсон отметил, что травмы — неотъемлемая часть смешанных единоборств.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор не должен получать особое к себе отношение из-за травмы, полученной во время боя, а разговоры о признании поединка несостоявшимся не имеют оснований, заявил РИА Новости боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Ранее Макгрегор призвал признать его поединок с американцем Максом Холлоуэем несостоявшимся, поскольку он получил травму, которая помешала ему продолжить выступление.

« "Конор Макгрегор не должен получать какое-то особое отношение по сравнению с любым другим бойцом. Он получил травму в бою - это правда, и, конечно, это повлияло на его выступление. Но только потому, что боец получил травму или даже симулировал ее в начале поединка, это не означает, что бой должен быть признан несостоявшимся", - сказал Монсон.

По его словам, травмы являются неотъемлемой частью смешанных единоборств. "Ты можешь получить удар в лицо, можешь ударить ногой по сопернику и сам травмироваться. Но это не повод признавать бой несостоявшимся. Травмы - часть боев. Именно поэтому людям нравится этот спорт, потому что он жесткий. Он проиграл - значит, проиграл", - отметил собеседник агентства.

« "Он уже не находится на том уровне, на котором был раньше. На самом деле, он не на том уровне уже около пяти лет. Если посмотреть на его последние шесть-семь боев, становится понятно, что прежнего Макгрегора уже нет", - добавил он.