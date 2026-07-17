Минсельхоз ожидает хороший урожай в этом году.

"В целом по физике мы видим хороший, очень хороший потенциал по урожаю. У нас должны хорошо выстрелить южные регионы: в этом году было много влаги, юг должен дать в физике очень хорошие объемы", — сказала она журналистам на выставке достижений АПК "Всероссийский день поля".