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Минсельхоз ожидает хороший урожай в этом году - РИА Новости, 17.07.2026
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09:49 17.07.2026 (обновлено: 17:15 17.07.2026)
Минсельхоз ожидает хороший урожай в этом году

Лут: Минсельхоз ожидает хороший урожай в этом году, особенно на юге России

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Волгоградской области
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минсельхоз ожидает хороший урожай в этом году.
  • Особенно благоприятный прогноз по урожайности на юге страны из-за достаточного количества влаги.
БАРНАУЛ, 17 июл — РИА Новости. В этом году ожидается хороший урожай, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"В целом по физике мы видим хороший, очень хороший потенциал по урожаю. У нас должны хорошо выстрелить южные регионы: в этом году было много влаги, юг должен дать в физике очень хорошие объемы", — сказала она журналистам на выставке достижений АПК "Всероссийский день поля".
Лут отметила, что сейчас идет активная стадия уборочной кампании, собрано уже больше 21 миллиона тонн зерновых.
Отдельно министр остановилась на ситуации с топливом, подчеркнув, что поручения президента по обеспечению аграриев ГСМ безусловно будут выполнены.
Выставка "Всероссийский день поля" проходит с 16 по 18 июля в Алтайском крае. Концепция мероприятия связана с Годом единства народов России.
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