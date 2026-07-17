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Лавров рассказал об урегулировании вопросов между Россией и Азербайджаном - РИА Новости, 17.07.2026
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13:50 17.07.2026
Лавров рассказал об урегулировании вопросов между Россией и Азербайджаном

Лавров: Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой AZAL

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля 2025 года заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России.
Как заявил в октябре на встрече с азербайджанским коллегой президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
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