КСИР предупредил о приближении возможной операции против флота США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции предупредило о возможной операции против флота США на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции предупредило о приближении времени возможной операции против флота США на Ближнем Востоке.
"Американцы с каждым мгновением приближают себя к "часу Ч" - операции против морских подразделений Центрального командования США (CENTCOM) в региональных водах", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба КСИР.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.