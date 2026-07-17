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КСИР предупредил о приближении возможной операции против флота США - РИА Новости, 17.07.2026
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19:30 17.07.2026 (обновлено: 19:31 17.07.2026)
КСИР предупредил о приближении возможной операции против флота США

КСИР предупредил о приближении возможной операции против американского флота

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции предупредило о возможной операции против флота США на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции предупредило о приближении времени возможной операции против флота США на Ближнем Востоке.
"Американцы с каждым мгновением приближают себя к "часу Ч" - операции против морских подразделений Центрального командования США (CENTCOM) в региональных водах", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба КСИР.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.
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