КСИР предупредил о приближении возможной операции против флота США

Краткий пересказ от РИА ИИ Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции предупредило о возможной операции против флота США на Ближнем Востоке.

ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции предупредило о приближении времени возможной операции против флота США на Ближнем Востоке.

"Американцы с каждым мгновением приближают себя к "часу Ч" - операции против морских подразделений Центрального командования США (CENTCOM) в региональных водах", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба КСИР.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив . Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.