Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил об уничтожении американских радаров в Омане - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 17.07.2026 (обновлено: 11:42 17.07.2026)
Иран заявил об уничтожении американских радаров в Омане

КСИР: иранские военные атаковали американские радары в Омане

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские военные ударили по американским радарам в Омане.
  • Ранее сообщалось об ударах по объектам ВС США в Кувейте, Бахрейне и Сирии.
ТЕГЕРАН, 17 июл — РИА Новости. Иранские военные ударили по американским радарам в Омане, заявил Корпус стражей исламской революции.
"Сегодня утром военно-морские силы КСИР в ходе 13-й волны операции "Наср-2" атаковали и уничтожили радар морского наблюдения в районе Саламе, а также радар воздушного наблюдения в районе Ганам в Омане", — рассказали в военные.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
США проиграли в попытках контролировать Ормуз, заявил посол Ирана
16 июля, 11:17
Иран ранее заявлял, что в пятницу нанес удары дронами по американским казармам и логистическим центрам в Кувейте, а также по месту размещения вертолетов и самолетов на базе Сахир в Бахрейне.
Кроме того, целью атаки стал центр командования сил спецопераций США в районе ат-Танф на юго-западе Сирии.
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Признак уязвимости". США начали новую кампанию против Ирана
16 июля, 08:00
Соединенные Штаты и Иран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Новая геометрия глобальной власти: сила и дипломатия Ирана сработали
14 июля, 09:00
 
В миреОманСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала