Иран заявил об уничтожении американских радаров в Омане

"Сегодня утром военно-морские силы КСИР в ходе 13-й волны операции "Наср-2" атаковали и уничтожили радар морского наблюдения в районе Саламе, а также радар воздушного наблюдения в районе Ганам в Омане", — рассказали в военные.

Соединенные Штаты и Иран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешиваться в дела региона.