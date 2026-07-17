Иран заявил об уничтожении американских радаров в Омане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские военные ударили по американским радарам в Омане.
- Ранее сообщалось об ударах по объектам ВС США в Кувейте, Бахрейне и Сирии.
ТЕГЕРАН, 17 июл — РИА Новости. Иранские военные ударили по американским радарам в Омане, заявил Корпус стражей исламской революции.
"Сегодня утром военно-морские силы КСИР в ходе 13-й волны операции "Наср-2" атаковали и уничтожили радар морского наблюдения в районе Саламе, а также радар воздушного наблюдения в районе Ганам в Омане", — рассказали в военные.
Иран ранее заявлял, что в пятницу нанес удары дронами по американским казармам и логистическим центрам в Кувейте, а также по месту размещения вертолетов и самолетов на базе Сахир в Бахрейне.
Кроме того, целью атаки стал центр командования сил спецопераций США в районе ат-Танф на юго-западе Сирии.
Соединенные Штаты и Иран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.