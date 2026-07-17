Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал обвинения Трампа в адрес России бездоказательными - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 17.07.2026
Косачев назвал обвинения Трампа в адрес России бездоказательными

Косачев: Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь США

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь США и других государств.
  • Дональд Трамп ранее заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
  • Косачев отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы стали традиционной частью американского политического ландшафта.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств, объявление РФ угрозой для избирательной системы Соединенных Штатов бездоказательно, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Мерц предостерег США от вмешательства в немецкие выборы
15 июля, 17:02
"Ничего нового, кроме, пожалуй, переноса основного акцента с России на Китай. А доказательная база отсутствует по той простой причине, что ее не существует. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств", - сказал Косачев.
Он также отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы - уже традиционная часть американского политического ландшафта. Грешат этим все администрации последних нескольких избирательных циклов, добавил Косачев.
"Но чем больше "традиций", тем меньше содержательности, авторы соответствующих теорий заговора уже даже не утруждают себя поиском доказательств", - заключил вице-спикер СФ.
Избирательница во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Пекин не вмешивался в американские выборы, заявили в посольстве Китая
Вчера, 06:02
 
В миреРоссияСШАКитайКонстантин КосачевДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала