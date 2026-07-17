Косачев назвал обвинения Трампа в адрес России бездоказательными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь США и других государств.
- Дональд Трамп ранее заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
- Косачев отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы стали традиционной частью американского политического ландшафта.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств, объявление РФ угрозой для избирательной системы Соединенных Штатов бездоказательно, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
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"Ничего нового, кроме, пожалуй, переноса основного акцента с России на Китай. А доказательная база отсутствует по той простой причине, что ее не существует. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств", - сказал Косачев.
Он также отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы - уже традиционная часть американского политического ландшафта. Грешат этим все администрации последних нескольких избирательных циклов, добавил Косачев.
"Но чем больше "традиций", тем меньше содержательности, авторы соответствующих теорий заговора уже даже не утруждают себя поиском доказательств", - заключил вице-спикер СФ.