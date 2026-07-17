Косачев назвал обвинения Трампа в адрес России бездоказательными

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь США и других государств.

Дональд Трамп ранее заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.

Косачев отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы стали традиционной частью американского политического ландшафта.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств, объявление РФ угрозой для избирательной системы Соединенных Штатов бездоказательно, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.

"Ничего нового, кроме, пожалуй, переноса основного акцента с России на Китай. А доказательная база отсутствует по той простой причине, что ее не существует. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств", - сказал Косачев.

Он также отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы - уже традиционная часть американского политического ландшафта. Грешат этим все администрации последних нескольких избирательных циклов, добавил Косачев.