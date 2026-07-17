Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и возможность контролировать ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта.
- Си Цзиньпин подчеркнул важность построения правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации в контексте искусственного интеллекта.
- Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Страны мира должны усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, он должен быть надежным инструментом для человечества", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
По его словам, следует придавать большое значение различным внутренним и производным рискам, возникающим в связи с развитием искусственного интеллекта.
"Необходимо содействовать построению правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепить основу безопасности, предотвратить злоупотребления и неправомерное использование искусственного интеллекта", - заявил китайский лидер.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме "Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего", проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.