Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и возможность контролировать ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта.

Си Цзиньпин подчеркнул важность построения правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации в контексте искусственного интеллекта.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Страны мира должны усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, он должен быть надежным инструментом для человечества", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

По его словам, следует придавать большое значение различным внутренним и производным рискам, возникающим в связи с развитием искусственного интеллекта.

"Необходимо содействовать построению правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепить основу безопасности, предотвратить злоупотребления и неправомерное использование искусственного интеллекта", - заявил китайский лидер.