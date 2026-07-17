Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и возможность контролировать ИИ - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 17.07.2026
Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и возможность контролировать ИИ

Си Цзиньпин призвал усиливать осведомленность о рисках развития ИИ

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта.
  • Си Цзиньпин подчеркнул важность построения правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации в контексте искусственного интеллекта.
  • Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Страны мира должны усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, он должен быть надежным инструментом для человечества", - заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Антиплагиат" обнаружил признаки ИИ в каждой третьей студенческой работе
Вчера, 17:55
По его словам, следует придавать большое значение различным внутренним и производным рискам, возникающим в связи с развитием искусственного интеллекта.
"Необходимо содействовать построению правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепить основу безопасности, предотвратить злоупотребления и неправомерное использование искусственного интеллекта", - заявил китайский лидер.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме "Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего", проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Россия вошла в число стран-учредителей Всемирной организации по ИИ
Вчера, 15:53
 
В миреКитайШанхайСи ЦзиньпинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала