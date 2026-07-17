Произошедшее во время визита фон дер Ляйен в Киев вызвало переполох в ЕС

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев не было совпадением, считает кипрский журналист Алекс Христофору.

Еврокомиссия в среду объявила о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности. Оно предусматривает выделение до десяти миллиардов евро на закупки и совместное производство, прежде всего дронов и ракет.