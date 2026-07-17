Краткий пересказ от РИА ИИ
- Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев не было совпадением, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
- По его мнению, глобалисты, брюссельская элита и Владимир Зеленский хотели устранить экс-главу оборонного ведомства перед подписанием соглашения о беспилотниках, так как не могли позволить ему распоряжаться такими средствами.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев не было совпадением, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
"Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день, когда они должны были сделать это, кто приехал в город? <…> Урсула, конечно", — заявил он в эфире YouTube-канала.
По мнению журналиста, глобалисты, брюссельская элита и Владимир Зеленский хотели устранить экс-главу оборонного ведомства перед подписанием соглашения о беспилотниках, так как не могли позволить ему распоряжаться такими средствами.
"Речь идет о заводах по всей Европе. Это значительная часть бюджетов стран ЕС <…> Именно поэтому его решили убрать", — отметил Христофору.
Еврокомиссия в среду объявила о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности. Оно предусматривает выделение до десяти миллиардов евро на закупки и совместное производство, прежде всего дронов и ракет.
Фон дер Ляйен, посетившая Киев 15 июля, заявила, что документ откроет возможности для более тесного взаимодействия военных предприятий Брюсселя и Киева.