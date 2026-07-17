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Произошедшее во время визита фон дер Ляйен в Киев вызвало переполох в ЕС - РИА Новости, 17.07.2026
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19:01 17.07.2026
Произошедшее во время визита фон дер Ляйен в Киев вызвало переполох в ЕС

Христофору: отставка Федорова во время визита фон дер Ляйен не была совпадением

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден "Европа"
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европа - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский вручает председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен орден "Европа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев не было совпадением, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
  • По его мнению, глобалисты, брюссельская элита и Владимир Зеленский хотели устранить экс-главу оборонного ведомства перед подписанием соглашения о беспилотниках, так как не могли позволить ему распоряжаться такими средствами.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев не было совпадением, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
"Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день, когда они должны были сделать это, кто приехал в город? <…> Урсула, конечно", — заявил он в эфире YouTube-канала.
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По мнению журналиста, глобалисты, брюссельская элита и Владимир Зеленский хотели устранить экс-главу оборонного ведомства перед подписанием соглашения о беспилотниках, так как не могли позволить ему распоряжаться такими средствами.
"Речь идет о заводах по всей Европе. Это значительная часть бюджетов стран ЕС <…> Именно поэтому его решили убрать", — отметил Христофору.
Еврокомиссия в среду объявила о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности. Оно предусматривает выделение до десяти миллиардов евро на закупки и совместное производство, прежде всего дронов и ракет.
Фон дер Ляйен, посетившая Киев 15 июля, заявила, что документ откроет возможности для более тесного взаимодействия военных предприятий Брюсселя и Киева.
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