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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин возглавил минское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:26 17.07.2026
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин возглавил минское "Динамо"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин возглавил минское "Динамо"

© Фото : nhl.com/devilsСергей Брылин
Сергей Брылин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : nhl.com/devils
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Брылин назначен главным тренером минского хоккейного клуба «Динамо».
  • Контракт с Брылиным рассчитан на три сезона.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минский хоккейный клуб "Динамо" объявил в Telegram-канале о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера команды.
Контракт рассчитан на три сезона. Брылин сменил Дмитрия Квартальнова, который руководил минчанами с апреля 2023 года по июнь 2026-го. Вместе с ним "Динамо" дважды доходило до второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее Брылин занимал пост помощника тренера "Нью-Джерси Девилз". В мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщал, что россиян займет новую должность в системе "Нью-Джерси"
Брылину 52 года, ранее специалист работал ассистентом тренера в фарм-клубах "Ютика Кометс", "Бингемтон Дэвилз" и "Олбани Дэвилз". Во время карьеры игрока Брылин выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) с "Нью-Джерси". В январе 2024 года россиянин был включен в Зал славы команды. В КХЛ Брылин выступал за петербургский СКА и новокузнецкий "Металлург". В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль домашнего чемпионата мира 2007 года.
Сергей Брылин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Легенда российского хоккея Брылин займет новую должность в "Нью-Джерси"
20 мая, 10:40
 
ХоккейСергей БрылинНью-Джерси ДевилзСКА (Санкт-Петербург)Национальная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026Динамо (Минск)
 
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