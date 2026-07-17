Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин возглавил минское "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Брылин назначен главным тренером минского хоккейного клуба «Динамо».
- Контракт с Брылиным рассчитан на три сезона.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минский хоккейный клуб "Динамо" объявил в Telegram-канале о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера команды.
Контракт рассчитан на три сезона. Брылин сменил Дмитрия Квартальнова, который руководил минчанами с апреля 2023 года по июнь 2026-го. Вместе с ним "Динамо" дважды доходило до второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее Брылин занимал пост помощника тренера "Нью-Джерси Девилз". В мае клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщал, что россиян займет новую должность в системе "Нью-Джерси"
Брылину 52 года, ранее специалист работал ассистентом тренера в фарм-клубах "Ютика Кометс", "Бингемтон Дэвилз" и "Олбани Дэвилз". Во время карьеры игрока Брылин выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) с "Нью-Джерси". В январе 2024 года россиянин был включен в Зал славы команды. В КХЛ Брылин выступал за петербургский СКА и новокузнецкий "Металлург". В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль домашнего чемпионата мира 2007 года.