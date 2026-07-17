Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин возглавил минское "Динамо"

Брылину 52 года, ранее специалист работал ассистентом тренера в фарм-клубах "Ютика Кометс", "Бингемтон Дэвилз" и "Олбани Дэвилз". Во время карьеры игрока Брылин выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) с "Нью-Джерси". В январе 2024 года россиянин был включен в Зал славы команды. В КХЛ Брылин выступал за петербургский СКА и новокузнецкий "Металлург". В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль домашнего чемпионата мира 2007 года.