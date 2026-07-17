Яшкин подписал контракт с клубом из Китая в КХЛ

"Нападающий такого уровня в представлении не нуждается, Дмитрий уже давно - один из топ-форвардов КХЛ. Его статистика говорит сама за себя: он дважды забивал больше всех в КХЛ, а в один из сезонов набрал больше всех очков. Это прирожденный лидер, снайпер, который умеет на льду все. Его габариты в сочетании с мощным броском позволяют одинаково уверенно забивать как с периметра, так и с пятачка. Ведет команду за собой в равных составах и в большинстве, забрасывает ключевые шайбы. Уверен, Дмитрий быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет нашей команде побеждать как можно чаще", - заявил генеральный менеджер "Шанхайских драконов" Евгений Артюхин.