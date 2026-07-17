Яшкин подписал контракт с клубом из Китая в КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал годичный контракт с «Шанхайскими драконами».
- Дмитрий Яшкин будет выступать за команду под 23-м номером.
- Генеральный менеджер «Шанхайских драконов» Евгений Артюхин назвал Дмитрия Яшкина прирожденным лидером и снайпером, который поможет команде побеждать.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал годичный контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В понедельник президент клуба Илья Ковальчук во время церемонии драфта "Матча года" объявил о переходе Яшкина. Форвард будет выступать за команду под 23-м номером.
"Нападающий такого уровня в представлении не нуждается, Дмитрий уже давно - один из топ-форвардов КХЛ. Его статистика говорит сама за себя: он дважды забивал больше всех в КХЛ, а в один из сезонов набрал больше всех очков. Это прирожденный лидер, снайпер, который умеет на льду все. Его габариты в сочетании с мощным броском позволяют одинаково уверенно забивать как с периметра, так и с пятачка. Ведет команду за собой в равных составах и в большинстве, забрасывает ключевые шайбы. Уверен, Дмитрий быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет нашей команде побеждать как можно чаще", - заявил генеральный менеджер "Шанхайских драконов" Евгений Артюхин.
Яшкину 33 года. Его последним клубом был казанский "Ак Барс", за который он выступал с 2023 года. Яшкин покинул команду после истечения срока контракта и присоединился к "Шанхайским драконам" на правах свободного агента. Также в КХЛ форвард выступал за московское "Динамо" и петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чех с российским гражданством играл за "Сент-Луис Блюз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Аризону Койотис".
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