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В России введут новый ГОСТ на хоккейный лед - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Хоккей
 
02:47 17.07.2026
В России введут новый ГОСТ на хоккейный лед

Новый ГОСТ на хоккейный лед начнет действовать в России с 1 сентября

© РИА НовостиХоккейные ворота
Хоккейные ворота - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости
Хоккейные ворота. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед в России начнет действовать с 1 сентября текущего года и позволит сделать спортивные площадки более безопасными.
  • ГОСТ содержит требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда хоккейных площадок.
  • Для проверки скользящих свойств льда используют устройства, воспроизводящие движение хоккейной шайбы и конька, при этом средняя длина пробега шайбы должна составлять не менее 20 метров, а на площадках высокого уровня — не менее 30 метров.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Новый ГОСТ на искусственный хоккейный лед, который начнет действовать в России с 1 сентября текущего года, позволит сделать спортивные площадки безопасными, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
"ГОСТ упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытия, в том числе для проведения детских и взрослых чемпионатов. Когда мы формируем требования безопасности спортивного объекта то, должны описать требования к нему. Если есть стандарты – владельцу проще обеспечивать безопасность людей, которые там находятся", - прокомментировал он введение ГОСТа на лед для хоккея.
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Новый ГОСТ заработает с 1 сентября текущего года, он содержит требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда хоккейных площадок.
Так, перед мероприятием средняя температура поверхности льда должна быть в пределах от минус 8 до минус 4,5 градуса, а для площадок высокого уровня, которые используются для проведения международных соревнований – в диапазоне от минус 7,5 до минус 6 градусов.
Температура воздуха в центре площадки на высоте полутора метров должна составлять от 8 до 15 градусов. В свою очередь, влажность воздуха не должна превышать 60%.
Стандарт устанавливает и требования к толщине льда над разметкой. Если лед приготовлен из воды без модифицирующих добавок, его средняя толщина над разметкой должна составлять от 15 до 35 миллиметров.
Также ГОСТ предусматривает проверку скользящих свойств льда. Для этого используют устройства, воспроизводящие движение хоккейной шайбы и конька. Перед испытанием шайбу необходимо охлаждать на льду не менее пяти минут, после чего ее запускают вдоль площадки и измеряют расстояние, которое она преодолела. Испытание проводят не менее трех раз.
Средняя длина пробега шайбы до игрового периода должна составлять не менее 20 метров, а на площадках высокого уровня - не менее 30 метров.
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