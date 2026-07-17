"Каролина" продлила контракт с российским хоккеистом Неучевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Каролина Харрикейнз" продлила контракт с российским нападающим Виктором Неучевым.
- Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и является двусторонним.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" продлила контракт с российским нападающим Виктором Неучевым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Двустороннее соглашение с Неучевым рассчитано на один год. По условиям договора 22-летний россиянин получит 850 тысяч долларов за игру в НХЛ или 90 тысяч долларов в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Неучев был выбран "Баффало" в третьем раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 74-м номером. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах АХЛ за фарм-клуб "Сейбрз" "Рочестер Американс" и набрал 16 очков (6 голов + 10 передач), а позднее играл за фарм-клуб "Каролины" "Чикаго Вулвз" и записал на свой счет 9 результативных баллов (4+5) в 30 играх. Хоккеист пока не провел ни одного матча в НХЛ.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Неучев выступал за екатеринбургский "Автомобилист". Он принял участие в 62 матчах и набрал 12 очков (4+8).