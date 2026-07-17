"Каролина" продлила контракт с российским хоккеистом Неучевым

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" продлила контракт с российским нападающим Виктором Неучевым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Неучев выступал за екатеринбургский "Автомобилист". Он принял участие в 62 матчах и набрал 12 очков (4+8).