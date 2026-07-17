"Ничего плохого России не делает": Васильев оправдал Исинбаеву

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"Жалко, что больше нечего обсуждать, кроме задолженности по квартплате Елены Исинбаевой. Это очень печально. Даже не знаю, что тут можно сказать. Это обычная житейская ситуация. Ситуация, из-за которой она оказалась у всех на устах, была не очень приятной и, скажем так, не совсем корректной. По сути, она отреклась от службы в российской армии. А поскольку сейчас идет специальная военная операция, многие очень болезненно на это отреагировали", - сказал Васильев.