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"Ничего плохого России не делает": Васильев оправдал Исинбаеву - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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17:53 17.07.2026 (обновлено: 18:09 17.07.2026)
"Ничего плохого России не делает": Васильев оправдал Исинбаеву

Васильев призвал не обсуждать долги и не критиковать высказывания Исинбаевой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕлена Исинбаева
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Елена Исинбаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев считает, что обсуждение задолженности Елены Исинбаевой не представляет общественного интереса.
  • У Елены Исинбаевой в принудительном порядке взыскали всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области.
  • Васильев призвал не критиковать Исинбаеву и предложил обсуждать другие информационные поводы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что обсуждение задолженности двукратной чемпионки Игр в прыжках с шестом Елены Исинбаевой не представляет общественного интереса, а внимание к этой теме связано с ее прежними высказываниями.
Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что у Исинбаевой в принудительном порядке взыскали всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области.
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"Жалко, что больше нечего обсуждать, кроме задолженности по квартплате Елены Исинбаевой. Это очень печально. Даже не знаю, что тут можно сказать. Это обычная житейская ситуация. Ситуация, из-за которой она оказалась у всех на устах, была не очень приятной и, скажем так, не совсем корректной. По сути, она отреклась от службы в российской армии. А поскольку сейчас идет специальная военная операция, многие очень болезненно на это отреагировали", - сказал Васильев.
Васильев также призвал не критиковать спортсменку. "Я не думаю, что за это стоит осуждать Елену. Она просто неудачно высказалась. Поэтому и попала под жернова обсуждения всей спортивной общественности России. Я считаю, что лучше обсуждать какие-то другие информационные поводы, а не Елену Исинбаеву. Пусть она спокойно живет там, где живет. В принципе, она ничего плохого России не делает и не высказывается о России в негативном ключе", - добавил он.
Исинбаева взяла олимпийское золото в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
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СпортРоссияВолгоградская областьЕлена ИсинбаеваДмитрий ВасильевЛегкая атлетикаАфины
 
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