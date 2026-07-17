Приставы взыскали с Исинбаевой задолженность за дачный участок

Краткий пересказ от РИА ИИ Судебные приставы взыскали с Елены Исинбаевой всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области.

Задолженность составила более 55 тысяч рублей и включала платежи за пользование общим имуществом, пени и госпошлину.

ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Судебные приставы в принудительном порядке взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского главка ФССП.

« "Со счетов Исинбаевой взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором", - сказали в ведомстве.

Заявление о взыскании с Исинбаевой более 55 тысяч рублей подало садоводческое товарищество, расположенное в Волгоградской области : задолженности по оплате за пользование общим имуществом в 2024-2025 годах на сумму более 32 тысяч рублей, пени 20,5 тысяч рублей, а также госпошлины две тысячи рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании долга.

Ранее, как следовало из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного Федеральной налоговой службой. Кроме того, в 2026 году Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через столичный суд взыскать долг по коммунальным платежам, оба раза заявления были возвращены.