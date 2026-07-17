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Приставы взыскали с Исинбаевой задолженность за дачный участок - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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10:05 17.07.2026 (обновлено: 12:08 17.07.2026)
Приставы взыскали с Исинбаевой задолженность за дачный участок

Приставы взыскали с Исинбаевой задолженность в 55 тыс рублей за дачный участок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФедеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебные приставы взыскали с Елены Исинбаевой всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области.
  • Задолженность составила более 55 тысяч рублей и включала платежи за пользование общим имуществом, пени и госпошлину.
ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Судебные приставы в принудительном порядке взыскали с двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой всю сумму задолженности за дачный участок в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского главка ФССП.
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"Со счетов Исинбаевой взыскана вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором", - сказали в ведомстве.
Заявление о взыскании с Исинбаевой более 55 тысяч рублей подало садоводческое товарищество, расположенное в Волгоградской области: задолженности по оплате за пользование общим имуществом в 2024-2025 годах на сумму более 32 тысяч рублей, пени 20,5 тысяч рублей, а также госпошлины две тысячи рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании долга.
Ранее, как следовало из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, стало известно, что Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного Федеральной налоговой службой. Кроме того, в 2026 году Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через столичный суд взыскать долг по коммунальным платежам, оба раза заявления были возвращены.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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