Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские вооруженные силы атаковали американские военные объекты на Ближнем Востоке.
- Под удары попали базы США и сепаратистские группировки курдов в Сулеймании в Ираке.
- КСИР также поразил склад БПЛА и "главый ИИ-хаб" Бахрейна.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иранские вооруженные силы атаковали военные объекты США на Ближнем Востоке.
"Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке", — говорится в сообщении гостелерадиокомпании IRIB в X.
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Кроме того, по данным агентства IRNA, КСИР поразил склад БПЛА и "главый ИИ-хаб" Бахрейна. Как уточняет телеканал Press TV, целью атаки стал и беспилотник RQ-11 Raven, залетевший в южные районы Ирана.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.