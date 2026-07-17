Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке

Кроме того, по данным агентства IRNA, КСИР поразил склад БПЛА и "главый ИИ-хаб" Бахрейна. Как уточняет телеканал Press TV, целью атаки стал и беспилотник RQ-11 Raven, залетевший в южные районы Ирана.

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.