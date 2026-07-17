В Иране выступили с угрозой в адрес США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи пригрозил США новым витком эскалации в случае продолжения ударов.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иран выступил с предупреждением в адрес США о новом этапе боевых действий.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.