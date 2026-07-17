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Греф рассказал о научных открытиях, сделанных с помощью ИИ - РИА Новости, 17.07.2026
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15:56 17.07.2026
Греф рассказал о научных открытиях, сделанных с помощью ИИ

Греф: в 2025 году с помощью ИИ было сделано 80% всех научных открытий

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году с помощью ИИ было сделано 80% всех научных открытий, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
  • ИИ из помощника превратился в полноценного исполнителя, способного управлять техникой и нанимать специалистов, добавил Греф.
  • На наших глазах формируется новый уклад экономики — агентный, подчеркнул топ-менеджер.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) в прошлом году в мире было сделано 80% всех научных открытий, такие данные привел глава Сбербанка Герман Греф.
"В 2025 году с помощью ИИ было сделано 80% всех научных открытий, а в первом квартале этого года вышла первая статья, полностью сгенерированная ИИ, – сказал он, выступая в Совете Федерации с докладом "Глобальные вызовы и возможности в эпоху искусственного интеллекта".
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Если раньше ИИ был в основном советником, сегодня агентная система становится полноценным исполнителем – способна управлять компьютером, машиной, нанимать специалистов, добавил Греф. Он вспомнил случай, когда ИИ сам вышел на рынок труда и без специальной задачи нанял человека для доставки продукта.
"Со временем у каждого из нас появится свой агент или мультиагентная система – целый класс автономных агентов, работающих 24 часа в сутки. Дайте ИИ-агенту допуск к календарю и переписке – и он будет круглосуточно отвечать на почту, решать задачи, анализировать документы и разрабатывать план действий", – уверен Греф.
Как подчеркнул топ-менеджер, на наших глазах формируется новый уклад экономики – агентный.
"ИИ-агенты компаний будут напрямую сотрудничать друг с другом: агент в считанные минуты сможет проанализировать лучшие предложения на рынке и найти оптимального поставщика без участия человека. Для этого всем компаниям в стране предстоит перейти в продвинутое цифровое платформенное состояние – с API, доступными для работы агентов, и едиными протоколами взаимодействия", – отметил он.
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