Греф рассказал о научных открытиях, сделанных с помощью ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025 году с помощью ИИ было сделано 80% всех научных открытий, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

ИИ из помощника превратился в полноценного исполнителя, способного управлять техникой и нанимать специалистов, добавил Греф.

На наших глазах формируется новый уклад экономики — агентный, подчеркнул топ-менеджер.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) в прошлом году в мире было сделано 80% всех научных открытий, такие данные привел глава Сбербанка Герман Греф.

"В 2025 году с помощью ИИ было сделано 80% всех научных открытий, а в первом квартале этого года вышла первая статья, полностью сгенерированная ИИ, – сказал он, выступая в Совете Федерации с докладом "Глобальные вызовы и возможности в эпоху искусственного интеллекта".

Если раньше ИИ был в основном советником, сегодня агентная система становится полноценным исполнителем – способна управлять компьютером, машиной, нанимать специалистов, добавил Греф . Он вспомнил случай, когда ИИ сам вышел на рынок труда и без специальной задачи нанял человека для доставки продукта.

"Со временем у каждого из нас появится свой агент или мультиагентная система – целый класс автономных агентов, работающих 24 часа в сутки. Дайте ИИ-агенту допуск к календарю и переписке – и он будет круглосуточно отвечать на почту, решать задачи, анализировать документы и разрабатывать план действий", – уверен Греф.

Как подчеркнул топ-менеджер, на наших глазах формируется новый уклад экономики – агентный.