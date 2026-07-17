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Греф считает, что ИИ способен влиять на продолжительность жизни - РИА Новости, 17.07.2026
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12:50 17.07.2026 (обновлено: 12:53 17.07.2026)
Греф считает, что ИИ способен влиять на продолжительность жизни

Греф: медицина переживает серьезные изменения под воздействием ИИ

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф заявил, что сфера здравоохранения переживает серьезные изменения под воздействием искусственного интеллекта.
  • Глава Сбербанка считает, что ИИ окажет сильное влияние на показатели продолжительности здоровой жизни человека.
  • По его словам, ИИ уже способен самостоятельно создавать готовые продукты, и разработчики не успевают адаптироваться к скорости его работы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сфера здравоохранения сейчас переживает серьезные изменения под воздействием искусственного интеллекта, способного значительно повлиять на продолжительность здоровой жизни человека, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Одна из самых важных отраслей, которая уже подвергается колоссальному изменению, - это отрасль здравоохранения. Я думаю, что мы увидим очень сильное влияние искусственного интеллекта на показатели продолжительности здоровой жизни человека", - сказал он, выступая на заседании Совета Федерации.
Греф пояснил, что ИИ может сам создавать готовые продукты без участия человека. "Год назад это еще было экзотикой. Сегодня это уже, в общем, данность", - сказал он.
Глава Сбербанка отметил поразительную скорость решения ИИ таких задач.
"Даже мы, являющиеся разработчиками искусственного интеллекта, честно сказать, не успеваем к этому адаптироваться", - подчеркнул Греф.
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