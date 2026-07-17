Греф считает, что ИИ способен влиять на продолжительность жизни

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сфера здравоохранения сейчас переживает серьезные изменения под воздействием искусственного интеллекта, способного значительно повлиять на продолжительность здоровой жизни человека, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Даже мы, являющиеся разработчиками искусственного интеллекта, честно сказать, не успеваем к этому адаптироваться", - подчеркнул Греф.