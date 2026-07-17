Названы самые высокооплачиваемые профессии с навыками работы с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дата-сайентисты, программисты и разработчики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди профессий, где требуется работа с искусственным интеллектом.

Дата-сайентистам предлагают зарплату в среднем 200 тысяч рублей в месяц, программистам и разработчикам — в среднем 126,2 тысячи рублей в месяц.

Зарплаты для других профессий, требующих навыков работы с ИИ, варьируются от 66,2 тысячи рублей для секретарей и ассистентов до 83,4 тысячи рублей для копирайтеров и редакторов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дата-сайентисты, программисты и разработчики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди профессий, где работодатели ожидают от сотрудников навыки работы с искусственным интеллектом, следует из результатов мониторинга вакансий hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Среди перечисленных профессий, где чаще всего упоминается ИИ как важный навык, самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам - в среднем 200 тысяч рублей в месяц, а также программистам и разработчикам - в среднем 126,2 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании.

Уточняется, что менеджерам по продажам и работе с клиентами работодатели в среднем предлагают 110,3 тысячи рублей в месяц. Менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи могут рассчитывать на 91 тысячу рублей.

Копирайтерам, редакторам и корректорам, которые должны уметь работать с ИИ, предлагают в среднем 83,4 тысячи рублей. Такой же уровень предлагаемых зарплат у видеооператоров и монтажеров, а дизайнерам и художникам работодатели готовы платить около 83,3 тысячи рублей.

Согласно исследованию, преподавателям с соответствующими навыками в среднем предлагают 74,2 тысячи рублей в месяц. Кроме того, SMM- и контент-менеджерам готовы платить 73,2 тысячи рублей, а секретарям, помощникам руководителя и ассистентам - 66,2 тысячи рублей.