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Названы самые высокооплачиваемые профессии с навыками работы с ИИ - РИА Новости, 17.07.2026
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07:28 17.07.2026 (обновлено: 09:26 17.07.2026)
Названы самые высокооплачиваемые профессии с навыками работы с ИИ

Самые большие зарплаты предлагают IT-специалистам с навыками работы с ИИ

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Программист. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дата-сайентисты, программисты и разработчики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди профессий, где требуется работа с искусственным интеллектом.
  • Дата-сайентистам предлагают зарплату в среднем 200 тысяч рублей в месяц, программистам и разработчикам — в среднем 126,2 тысячи рублей в месяц.
  • Зарплаты для других профессий, требующих навыков работы с ИИ, варьируются от 66,2 тысячи рублей для секретарей и ассистентов до 83,4 тысячи рублей для копирайтеров и редакторов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дата-сайентисты, программисты и разработчики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди профессий, где работодатели ожидают от сотрудников навыки работы с искусственным интеллектом, следует из результатов мониторинга вакансий hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Среди перечисленных профессий, где чаще всего упоминается ИИ как важный навык, самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам - в среднем 200 тысяч рублей в месяц, а также программистам и разработчикам - в среднем 126,2 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании.
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Уточняется, что менеджерам по продажам и работе с клиентами работодатели в среднем предлагают 110,3 тысячи рублей в месяц. Менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи могут рассчитывать на 91 тысячу рублей.
Копирайтерам, редакторам и корректорам, которые должны уметь работать с ИИ, предлагают в среднем 83,4 тысячи рублей. Такой же уровень предлагаемых зарплат у видеооператоров и монтажеров, а дизайнерам и художникам работодатели готовы платить около 83,3 тысячи рублей.
Согласно исследованию, преподавателям с соответствующими навыками в среднем предлагают 74,2 тысячи рублей в месяц. Кроме того, SMM- и контент-менеджерам готовы платить 73,2 тысячи рублей, а секретарям, помощникам руководителя и ассистентам - 66,2 тысячи рублей.
Мониторинг российского рынка труда hh.ru был проведен в первом полугодии 2026 года среди 21,6 тысячи вакансий, данные по погрешности не приводятся.
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