"В СССР боялись это публиковать". Ученые расскажут правду о русском народе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Николай Гурьянов. Советские ученые собирались описать образцовый колхоз в Тамбовской области — но вместо этого нашли председателя, который полагался на магические способы вызова дождя, и ячейку старинной секты. Так начиналась Комплексная экспедиция, изменившая научные представления о крупнейшем народе страны. Теперь современные ученые приступили к новому этапу комплексного изучения русских. О том, как и зачем станут исследовать государствообразующий народ, корреспондент РИА Новости накануне Дня этнографа поговорил с директором Института этнологии и антропологии РАН Алексеем Загребиным.

— Алексей Егорович, давайте начнем с вашего профессионального праздника: 17 июля в России отмечается День этнографа...

— Да, верно. Этот праздник органично связан с именем Николая Николаевича Миклухо‑Маклая — нашего предшественника, имя которого институт носит с 1947 года. Он был одним из первопроходцев российской этнографии и прежде всего — гуманистом в своем подходе: Миклухо‑Маклай настаивал на равной ценности культур и религий, не иерархизируя их. Этот этический принцип — уважение к культурному многообразию и стремление к эмпатическому полевому исследованию — до сих пор остается базой нашей научной работы.

— Насколько давно ведется системное изучение народов России в рамках академической науки?

— Официально отсчет можно вести с 1845 года, когда в рамках Русского географического общества появилось отделение этнографии. Первым его председателем стал академик Карл Максимилианович Бэр, горячий сторонник изучения малочисленных народов в труднодоступных регионах. А уже в конце 1840-х его преемник Николай Иванович Надеждин провозгласил важнейшее направление — необходимость изучения "народности русской". Тогда, конечно, не говорили "государствообразующий народ", но все понимали, что русский народ является стержнем империи. И с тех пор это направление не прекращалось ни в имперское, ни в советское время.

© Фото : ИЭА РАН Директор Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин © Фото : ИЭА РАН Директор Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин

— А как складывалась судьба именно вашего института?

— Московская часть Института этнографии АН СССР стала самостоятельным и мощным центром в самый тяжелый период — в 1942 году, в разгар войны. Этим мы обязаны нашему директору-организатору Сергею Павловичу Толстову — человеку удивительной судьбы, потомственному дворянину и истовому коммунисту. Именно он создал институт, который сразу приобрел практико-ориентированный профиль. Специалисты занимались послевоенным приграничным размежеванием: например, группа под руководством Сергея Александровича Токарева определяла границу между Югославией и Италией, а другая группа — между Литовской и Белорусской ССР.

В те же годы активно развивалось и изучение русского народа. Был политический посыл, исходивший от Иосифа Виссарионовича Сталина, который в ряде своих выступлений подчеркнул определяющую роль русского народа в Победе, но это оказалось созвучно и научным задачам.

— Расскажите о знаменитой Комплексной русской этнографической экспедиции. Почему она стала такой важной вехой?

— По инициативе Толстова в 1950-1951 годах начали работу первые отряды Комплексной русской этнографической экспедиции. Всего их было 12. Изучались материальная и духовная культура, социальные отношения, религиозность — насколько это было тогда возможно. Экспедиции работали на Русском Севере, в Вологодской и Архангельской областях (классических районах бытования былинного эпоса), на Урале, в Тамбовской, Орловской и Белгородской областях. Результаты оказались впечатляющими и позже нашли отражение в обобщающем томе "Русские" в серии "Народы и культуры", вышедшем в середине 1990-х.

© Фото : Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Фольклорно-этнографическая экспедиция в Псковскую область © Фото : Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Фольклорно-этнографическая экспедиция в Псковскую область

Масштабная комплексная работа возобновляется только теперь. С этого года по поручению президента Российской Федерации реализуется трехлетняя программа комплексных научных исследований "Русский народ: традиции, ценности, образ будущего", которая объединяет десять научных организаций. Но важно понимать: мы живем в новой реальности. Советский Союз распался, изменились методологические подходы, да и сам народ стал другим. Русские уже в 1930-1950-е годы стали городским народом. Поэтому наши исследования охватывают не только сельскую местность, но и города — и малые, и крупные. Мы должны понять, что происходит с русской культурой в мегаполисах.

— В чем суть вашего научного подхода сегодня? Что вы хотите проверить?

— У нас есть рабочая гипотеза: в стрессовых, критических ситуациях, которые не раз переживала наша страна (да и сейчас времена непростые), уходит все лишнее, а идентичность становится острее. Остается то самое ядро, которое позволяет нам быть народом. Мы хотим проверить, насколько сильны традиции, заложенные исторически, не подверглись ли они коррозии в эпоху глобализации и цифровизации. Современные новации проверяют нас на идентичность. Возьмем ли мы, условно говоря, с собой гаджет, либо мы возьмем воспоминания о наших предках — отцах, матерях, бабушках, дедушках, которые жили без этих гаджетов.

Я не против гаджетов — ни в коем случае. Они помогают нам организовывать жизнь и отвечать на вызовы времени. Но души в этом нет. А вот душа — это наша историческая память, наши традиции, которые, может быть, не выпячиваются каждый день, но тем не менее живут в нашем сознании и позволяют нам оставаться теми людьми, которыми нас воспитали.

Вот одна из гипотез, которую мы хотим проверить: насколько сильны эти традиции, которые в нас заложены исторически, как влияют на формирование образа нашего народа.

— Как сегодня, в эпоху соцсетей и тотальной урбанизации, вообще проводятся полевые исследования? Это уже не те поездки к "старым бабушкам в деревню"?

— Методы изменились, но полевые исследования остаются основой. Мы работаем с информантами всех возрастных когорт и в разных локациях. Но теперь к этому добавляются социологические опросы Федерального научно-социологического центра РАН, методы социолингвистики Института языкознания РАН, анализ трансформации устного народного творчества и литературы от Института мировой литературы РАН. Мы активно привлекаем археологов: например, открытие прошлого года в Нижегородской области показало мирное взаимодействие славянской и финно-угорской культур еще в XI веке. Кроме того, мы запускаем направление "архивной этнографии" — работаем с неопубликованными материалами советских экспедиций.

— Почему для старта новой программы выбрана именно Тамбовская область?

— С одной стороны, это символичный жест, а с другой — исследовательский прием. Дело в том, что Первая русская экспедиция 1950-х годов началась именно с Тамбовской области, с села Вирятино. Советские этнографы искали там образцовый колхоз, населенный русскими, а нашли, например, председателя колхоза — коммуниста, который тайно ходил к местной блаженной — Насте Вирятинской — просить совета о начале сева.

Это было не единственное шокирующее открытие. Так, в деревне были найдены тайные хлысты (представители старой русской христианской секты, названной так по обряду самобичевания. — Прим. ред.).

Возвращаясь туда через много лет, мы, с одной стороны, отдаем дань предшественникам, а с другой — реализуем методологический принцип возвращения к историческим полевым точкам.

Здесь можно проверить рабочие гипотезы программы "Русский народ", соотнести архивные материалы с современными глубинными интервью, зафиксировать динамику традиций и репертуар локальной идентичности. Этот регион дает уникальную возможность проследить преемственность и трансформацию культурных практик в исторической перспективе.

— То есть русские крестьяне как-то адаптировались к вызовам времени, сохранив свою культуру?

— Конечно, это и есть великая сила русской деревни. Ее адаптивная способность и возможность совмещать несовмещаемое: идеологическое с неидеологическим, инновационное и традиционное. Сейчас мы можем рассказать об этой сложной живой картине без идеологических купюр.

— Вы боитесь разочарований, вернувшись в эти села через 70 лет? Вдруг традиционной культуры там уже не осталось?

— Это зависит от того, что считать традиционной культурой. Традиция — это не застывшая форма. Сегодняшняя новация завтра может стать традицией. Не нужно бояться изменений. Да, агрохолдинги могут вытеснить колхозы, а на полях работать вахтовики. Но это наша жизнь, и мы обязаны ее фиксировать. Наша задача — смотреть на мир широко открытыми глазами, как завещал Миклухо-Маклай.

— Будете ли вы изучать современные формы фольклора — например, короткие видеоролики в социальных сетях?

— Обязательно. Это направление лежит в области аудиовизуальной антропологии. Если эти ролики смотрят миллионы людей, значит, они формируют культурное поле и запрос. Игнорировать этот пласт современной народной культуры мы не можем.

— И последний вопрос: что должно произойти через три года, чтобы вы сочли программу успешной?