Греф рассказал, на какой стадии развития ИИ сейчас живет мир

Краткий пересказ от РИА ИИ Герман Греф заявил, что искусственный интеллект переходит от формата вопрос-ответ к реализации задач в реальности и находится на третьем этапе развития.

Ранее ИИ использовался для специализированных задач, таких как различие картинок и перевод текстов, что позволило продвинуть модели на новый уровень.

Четвертый уровень задач — это переход искусственного интеллекта в физический мир, где роботы могут самостоятельно обрабатывать информацию и выполнять задачи, например, в виде самоуправляемых машин и летающих дронов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сегодня мир находится на стадии развития искусственного интеллекта (ИИ), когда он переходит от формата вопрос-ответ к реализации задач в реальности, заявил глава "Сбера" Герман Греф.

"На сегодняшний день мы находимся на стадии третьего этапа развития искусственного интеллекта, когда генеративный ИИ из очень умной вопрос-ответной модели превращается в системы, которые позволяют доводить исполнение задач до реализации", - сказал он, выступая на заседании Совета Федерации

Греф также рассказал, какие этапы развития искусственный интеллект уже пережил. Так, в самом начале он использовался как специализированный ИИ. С помощью него можно было различать картинки - для этого использовалась диффузионная модель обучения машины.

Второе применение - это перевод текстов. Греф отметил, что именно перевод с языка на язык позволил продвинуть модели на "невиданный" до этого времени уровень.

Следующий этап - появление так называемого генеративного искусственного интеллекта, который может не просто выполнять узкоспециализированные задачи, но и генерировать до этого не существовавший контент, быть универсальным - решать все виды задач, и быть мультимодальным - воспринимать все доступные человеку способы восприятия информации.

По словам Грефа, четвертый уровень задач - это переход искусственного интеллекта в физический мир. "Раньше все человекоподобные роботы представляли из себя, как говорят специалисты, консервные банки, управляемые человеком либо запрограммированные человеком", - пояснил он.