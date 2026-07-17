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Греф рассказал, на какой стадии развития ИИ сейчас живет мир - РИА Новости, 17.07.2026
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14:06 17.07.2026
Греф рассказал, на какой стадии развития ИИ сейчас живет мир

Греф: мир находится на стадии развития ИИ, когда он переходит к реализации задач

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф заявил, что искусственный интеллект переходит от формата вопрос-ответ к реализации задач в реальности и находится на третьем этапе развития.
  • Ранее ИИ использовался для специализированных задач, таких как различие картинок и перевод текстов, что позволило продвинуть модели на новый уровень.
  • Четвертый уровень задач — это переход искусственного интеллекта в физический мир, где роботы могут самостоятельно обрабатывать информацию и выполнять задачи, например, в виде самоуправляемых машин и летающих дронов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сегодня мир находится на стадии развития искусственного интеллекта (ИИ), когда он переходит от формата вопрос-ответ к реализации задач в реальности, заявил глава "Сбера" Герман Греф.
"На сегодняшний день мы находимся на стадии третьего этапа развития искусственного интеллекта, когда генеративный ИИ из очень умной вопрос-ответной модели превращается в системы, которые позволяют доводить исполнение задач до реализации", - сказал он, выступая на заседании Совета Федерации.
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Греф также рассказал, какие этапы развития искусственный интеллект уже пережил. Так, в самом начале он использовался как специализированный ИИ. С помощью него можно было различать картинки - для этого использовалась диффузионная модель обучения машины.
Второе применение - это перевод текстов. Греф отметил, что именно перевод с языка на язык позволил продвинуть модели на "невиданный" до этого времени уровень.
Следующий этап - появление так называемого генеративного искусственного интеллекта, который может не просто выполнять узкоспециализированные задачи, но и генерировать до этого не существовавший контент, быть универсальным - решать все виды задач, и быть мультимодальным - воспринимать все доступные человеку способы восприятия информации.
По словам Грефа, четвертый уровень задач - это переход искусственного интеллекта в физический мир. "Раньше все человекоподобные роботы представляли из себя, как говорят специалисты, консервные банки, управляемые человеком либо запрограммированные человеком", - пояснил он.
На сегодняшний день самым главным подходом считается переход всех способностей ИИ на конечное устройство и обработка информации непосредственно на самих роботах. "Этот физический искусственный интеллект приобретает самые разнообразные формы - это самоуправляемая машина всех видов, это и летающие дроны", - добавил он.
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ТехнологииСберГерман ГрефСовет Федерации РФ
 
 
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