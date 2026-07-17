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Футболисты "Родины" сыграли вничью с сербским клубом "Пролетер 023" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
22:24 17.07.2026
Футболисты "Родины" сыграли вничью с сербским клубом "Пролетер 023"

"Родина" сыграла вничью с сербским клубом "Пролетер 023" в товарищеском матче

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская «Родина» сыграла вничью с сербским футбольным клубом «Пролетер 023» из города Зренянин в товарищеском матче.
  • Встреча завершилась со счетом 0:0.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская "Родина" сыграла вничью с сербским футбольным клубом "Пролетер 023" из города Зренянин в товарищеском матче.
Встреча прошла в рамках сборов в Белграде и завершилась со счетом 0:0.
"Родина" завершит сборы в Сербии матчем с израильским клубом "Маккаби" из города Петах-Тиква.
В первом туре сезона-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Родина" проведет гостевое дерби с московским "Спартаком" 25 июля. Для "Родины" это будет первый в клубной истории матч в высшем российском дивизионе.
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