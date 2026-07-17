Футболисты "Родины" сыграли вничью с сербским клубом "Пролетер 023"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская "Родина" сыграла вничью с сербским футбольным клубом "Пролетер 023" из города Зренянин в товарищеском матче.

В первом туре сезона-2026/27 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Родина" проведет гостевое дерби с московским "Спартаком" 25 июля. Для "Родины" это будет первый в клубной истории матч в высшем российском дивизионе.