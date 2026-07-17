Аршавин назвал Евсеева главным "бычарой" российского футбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин назвал тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева главным «бычарой» российского футбола.
- В прошлом сезоне Вадима Евсеева неоднократно штрафовали за использование ненормативной лексики в интервью.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" и бывший футболист клуба Андрей Аршавин назвал тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева главным "бычарой" российского футбола.
"Главный бычара российского футбола? Это Вадик Евсеев, если честно, был в наше время. Но не скажу, что он быковал. С ним не схлестывались. Он когда злой, но все равно добрый, мне кажется, по натуре. Мы против него точно играли. И потом в сборной пересекались. Это все, что было. Шума на 100 долларов, а удовольствия на два, на ноль долларов", - сказал Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
В прошлом сезоне бывшего футболиста сборной России и московского "Локомотива" Евсеева неоднократно штрафовали за использование ненормативной лексики в интервью.
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