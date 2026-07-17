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Аршавин назвал Евсеева главным "бычарой" российского футбола - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
13:21 17.07.2026
Аршавин назвал Евсеева главным "бычарой" российского футбола

Экс-игрок сборной Аршавин назвал Евсеева главным "бычарой" российского футбола

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВадим Евсеев
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин назвал тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева главным «бычарой» российского футбола.
  • В прошлом сезоне Вадима Евсеева неоднократно штрафовали за использование ненормативной лексики в интервью.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" и бывший футболист клуба Андрей Аршавин назвал тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева главным "бычарой" российского футбола.
"Главный бычара российского футбола? Это Вадик Евсеев, если честно, был в наше время. Но не скажу, что он быковал. С ним не схлестывались. Он когда злой, но все равно добрый, мне кажется, по натуре. Мы против него точно играли. И потом в сборной пересекались. Это все, что было. Шума на 100 долларов, а удовольствия на два, на ноль долларов", - сказал Аршавин в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
В прошлом сезоне бывшего футболиста сборной России и московского "Локомотива" Евсеева неоднократно штрафовали за использование ненормативной лексики в интервью.
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