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ФБР изъяло более 700 беспилотников в местах проведения ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
10:37 17.07.2026 (обновлено: 12:10 17.07.2026)
ФБР изъяло более 700 беспилотников в местах проведения ЧМ-2026

ФБР изъяло более 700 беспилотников во всех 11 городах проведения ЧМ-2026

© AP Photo / David ZalubowskiАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР совместно с министерством внутренней безопасности во время ЧМ по футболу изъяло более 700 беспилотников в закрытом для полетов воздушном пространстве.
  • Беспилотники изъяли во всех 11 американских городах, принимающих ЧМ-2026.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США совместно с министерством внутренней безопасности изъяло более 700 беспилотников в закрытом воздушном пространстве во всех 11 американских городах проведения чемпионата мира по футболу, сообщило бюро.
"ФБР и наши партнеры из министерства внутренней безопасности с начала чемпионата мира по футболу изъяли более 700 беспилотников, находившихся в закрытом для полетов воздушном пространстве над всеми 11 городами США, принимающими турнир", - говорится в сообщении ФБР.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов.
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