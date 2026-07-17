ФБР изъяло более 700 беспилотников в местах проведения ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФБР совместно с министерством внутренней безопасности во время ЧМ по футболу изъяло более 700 беспилотников в закрытом для полетов воздушном пространстве.
- Беспилотники изъяли во всех 11 американских городах, принимающих ЧМ-2026.
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США совместно с министерством внутренней безопасности изъяло более 700 беспилотников в закрытом воздушном пространстве во всех 11 американских городах проведения чемпионата мира по футболу, сообщило бюро.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов.