Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная, которая победит на чемпионате мира по футболу 2026 года, впервые в истории получит чемпионские перстни.

В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины 19 июля в Нью-Йорке.

Перстни будут выпущены ограниченной коллекцией в количестве 2026 штук, 30 из которых будут предназначены для победителей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Футболисты и тренерский штаб сборной, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, впервые в истории получит чемпионские перстни, сообщается на Футболисты и тренерский штаб сборной, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, впервые в истории получит чемпионские перстни, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании Аргентины . Встреча пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Отмечается, что на одной стороне кольца изображен трофей чемпионата мира по футболу, а другая будет персонализирована в соответствии с идентичностью команды-победителя.

Перстни будут выпущены ограниченной коллекцией в количестве 2026 штук, 30 из которых будут предназначены для победителей. 1996 изделий будут доступны для покупки болельщиками по всему миру в качестве официальной лицензионной продукции турнира.

Каждое кольцо будет иметь индивидуальный номер, будет подогнано по размеру и поставляться с собственным сертификатом подлинности. Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные кольца в ознаменование этого события. Каждое из 30 колец для победителей затем будет персонализировано и официально вручено позже.