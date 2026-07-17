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Победители ЧМ по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Футбол
 
09:56 17.07.2026 (обновлено: 10:06 17.07.2026)
Победители ЧМ по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни

Победители ЧМ по футболу в США впервые в истории получат чемпионские перстни

© FIFAЧемпионский перстень FIFA
Чемпионский перстень FIFA - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© FIFA
Чемпионский перстень FIFA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная, которая победит на чемпионате мира по футболу 2026 года, впервые в истории получит чемпионские перстни.
  • В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины 19 июля в Нью-Йорке.
  • Перстни будут выпущены ограниченной коллекцией в количестве 2026 штук, 30 из которых будут предназначены для победителей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Футболисты и тренерский штаб сборной, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, впервые в истории получит чемпионские перстни, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В финале чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Отмечается, что на одной стороне кольца изображен трофей чемпионата мира по футболу, а другая будет персонализирована в соответствии с идентичностью команды-победителя.
Перстни будут выпущены ограниченной коллекцией в количестве 2026 штук, 30 из которых будут предназначены для победителей. 1996 изделий будут доступны для покупки болельщиками по всему миру в качестве официальной лицензионной продукции турнира.
Каждое кольцо будет иметь индивидуальный номер, будет подогнано по размеру и поставляться с собственным сертификатом подлинности. Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные кольца в ознаменование этого события. Каждое из 30 колец для победителей затем будет персонализировано и официально вручено позже.
Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962). Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира, в 2010 году она стала чемпионом.
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