Краткий пересказ от РИА ИИ Финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины может быть перенесен из-за масштабных лесных пожаров в Канаде.

Из-за сильного загрязнения воздуха в Чикаго уже перенесен матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс".

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины может быть перенесен из-за масштабных лесных пожаров в Канаде, сообщает Ole.

Встреча должна пройти в Нью-Йорке 19 июля и начаться в 22:00 по московскому времени. В четверг из-за сильного загрязнения воздуха в Чикаго на 6 октября был перенесен матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс". Согласно метеорологическим сводкам, на текущий момент дым от канадских лесных пожаров поднял индекс качества воздуха до уровня, считающегося "очень нездоровым", с показателями выше 240 и почти 300 в некоторых частях мегаполиса.

Власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе, которые невозможно было перенести в помещения. В Вашингтоне ввели "красный" уровень качества воздуха из-за пожаров в Канаде. РИА Новости ранее передавали, что смог от бушующих в Канаде лесных пожаров уже добрался до США, где мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном.

Как отмечает Ole, вероятность переноса финала чемпионата мира остается низкой, но такая возможность не исключается. На случай, если уровень загрязнения будет представлять опасность для здоровья, Международная федерация футбола (ФИФА) располагает протоколами для оценки возможных изменений в проведении мероприятия. Организаторы турнира надеются, что смог рассеется и не станет помехой для решающего матча турнира.

По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошли более 3,5 тысяч лесных пожаров. Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.