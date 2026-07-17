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Эрнан Креспо возглавил мексиканский "Атлас" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Эрнан Креспо возглавил мексиканский "Атлас"

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил мексиканский "Атлас"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭрнан Креспо
Эрнан Креспо - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Эрнан Креспо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрнан Креспо назначен на пост главного тренера мексиканского «Атласа» из Гвадалахары.
  • Последним местом работы Креспо был бразильский клуб «Сан-Паулу», который он покинул в марте.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Эрнан Креспо назначен на пост главного тренера мексиканского "Атласа" из Гвадалахары, сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.
Срок контракта 51-летнего специалиста с клубом не уточняется. Его последним местом работы был бразильский клуб "Сан-Паулу", который он покинул в марте.
Ранее аргентинец также тренировал катарский "Аль-Духаиль", "Аль-Айн" из ОАЭ, аргентинские "Банфилд" и "Дефенсу", а также итальянскую "Модену".
В бытность игроком он выступал в составе аргентинского "Ривер Плейта", итальянских "Пармы", "Лацио", "Интера", "Милана", "Дженоа" и английского "Челси". Также в его активе 35 голов в 64 матчах в составе сборной Аргентины.
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