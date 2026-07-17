Эрнан Креспо возглавил мексиканский "Атлас"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрнан Креспо назначен на пост главного тренера мексиканского «Атласа» из Гвадалахары.
- Последним местом работы Креспо был бразильский клуб «Сан-Паулу», который он покинул в марте.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Эрнан Креспо назначен на пост главного тренера мексиканского "Атласа" из Гвадалахары, сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.
Срок контракта 51-летнего специалиста с клубом не уточняется. Его последним местом работы был бразильский клуб "Сан-Паулу", который он покинул в марте.
Ранее аргентинец также тренировал катарский "Аль-Духаиль", "Аль-Айн" из ОАЭ, аргентинские "Банфилд" и "Дефенсу", а также итальянскую "Модену".
В бытность игроком он выступал в составе аргентинского "Ривер Плейта", итальянских "Пармы", "Лацио", "Интера", "Милана", "Дженоа" и английского "Челси". Также в его активе 35 голов в 64 матчах в составе сборной Аргентины.
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