Эрнан Креспо возглавил мексиканский "Атлас"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Эрнан Креспо назначен на пост главного тренера мексиканского "Атласа" из Гвадалахары, сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

В бытность игроком он выступал в составе аргентинского "Ривер Плейта", итальянских "Пармы", "Лацио", "Интера", "Милана", "Дженоа" и английского "Челси". Также в его активе 35 голов в 64 матчах в составе сборной Аргентины.