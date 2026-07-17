Словенский арбитр Винчич рассудит матч финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Славко Винчич назначен главным судьей финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины.
- Помогать Винчичу в финале будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а резервным судьей станет иорданец Адхам Махадмех.
- Матч за бронзовые медали между командами Франции и Англии обслужит бригада во главе с венесуэльским арбитром Хесусом Валенсуэлой.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Словенский арбитр Славко Винчич назначен главным судьей матча финала чемпионата мира 2026 года по футболу, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины, сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети Х.
Встреча пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Помогать 46-летнему Винчичу будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным судьей станет иорданец Адхам Махадмех, а резервным помощником - его соотечественник Мохаммад Аль‑Калаф.
Матч за бронзовые медали мирового первенства 2026 года, в котором сойдутся команды Франции и Англии, обслужит бригада во главе 42-летнего венесуэльского арбитра Хесуса Валенсуэлы. Его ассистентами выступят соотечественники Хорхе Уррего и Тулио Морено. Резервный арбитр - марокканец Джалал Джайед, ассистентом выступит его соотечественник Закария Бринси.
Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962). Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира, в 2010 году она стала чемпионом. Двукратные чемпионы мира (1998, 2018) и финалисты последнего турнира французы в четвертый раз сыграют в матче за третье место, дважды они завоевывали бронзу (1958, 1986).