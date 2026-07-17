Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане Франции, работающие в Москве, вспоминают успех сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2018 года, когда Москва принимала турнир.
- В 2018 году сборная Франции выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Хорватии со счетом 4:2, а в этом году проиграла в полуфинале сборной Испании со счетом 2:0.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Работающие в Москве граждане Франции, следившие за чемпионатом мира по футболу, вспоминают успех 2018 года, когда Москва принимала чемпионат, рассказали РИА Новости во французской дипмиссии.
"У французов остались очень хорошие воспоминания о чемпионате мира 2018 года, когда Москва принимала спортсменов и болельщиков со всего мира", - признались там.
Тогда сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу. В финале турнира, который прошел в российской столице, французы победили сборную Хорватии со счетом 4:2. Для Франции этот титул стал вторым в истории.
В этом году команда Франции проиграла в полуфинальном матче команде Испании со счетом 2:0 и вылетела из чемпионата.