Капитанскую повязку Марадоны с ЧМ 1986 года продали за 512 тысяч долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитанская повязка Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года продана за 512 тысяч долларов.

Марадона выходил с этой повязкой на важные матчи, включая четвертьфинал против англичан, где забил два мяча, один из которых получил название «рука бога».

На том же аукционе игровую футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продали за 4,88 миллиона долларов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Капитанская повязка аргентинского нападающего Диего Марадоны с победного чемпионата мира 1986 года продана за 512 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Перед началом мирового первенства Марадона был назначен капитаном сборной Аргентины . С капитанской повязкой, которая впоследствии была выставлена на торги, он вывел команду на четвертьфинальный матч против англичан (2:1), в котором форвард забил два мяча. Капитанская повязка находилась на левой руке аргентинца, которой он отправил мяч в ворота соперника. Этот гол получил название "рука бога".

Также Марадона выходил с этой повязкой на матч 1/8 финала против сборной Уругвая (1:0) и финальную встречу против команды ФРГ (3:2).