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Капитанскую повязку Марадоны с ЧМ 1986 года продали за 512 тысяч долларов - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Капитанскую повязку Марадоны с ЧМ 1986 года продали за 512 тысяч долларов

Повязку Марадоны с победного ЧМ 1986 года продали за 512 тысяч долларов

© AFPДиего Марадона с Кубком мира
Диего Марадона с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AFP
Диего Марадона с Кубком мира. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитанская повязка Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года продана за 512 тысяч долларов.
  • Марадона выходил с этой повязкой на важные матчи, включая четвертьфинал против англичан, где забил два мяча, один из которых получил название «рука бога».
  • На том же аукционе игровую футболку Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продали за 4,88 миллиона долларов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Капитанская повязка аргентинского нападающего Диего Марадоны с победного чемпионата мира 1986 года продана за 512 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Перед началом мирового первенства Марадона был назначен капитаном сборной Аргентины. С капитанской повязкой, которая впоследствии была выставлена на торги, он вывел команду на четвертьфинальный матч против англичан (2:1), в котором форвард забил два мяча. Капитанская повязка находилась на левой руке аргентинца, которой он отправил мяч в ворота соперника. Этот гол получил название "рука бога".
Также Марадона выходил с этой повязкой на матч 1/8 финала против сборной Уругвая (1:0) и финальную встречу против команды ФРГ (3:2).
На том же аукционе игровую футболку бразильского нападающего Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продали за 4,88 миллиона долларов. В той игре форвард оформил дубль, а сборная Бразилии обыграла хозяев турнира, шведов, со счетом 5:2.
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