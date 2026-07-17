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Антонелли показал лучшее время во второй свободной практике в Бельгии - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Формула-1
 
19:15 17.07.2026
Антонелли показал лучшее время во второй свободной практике в Бельгии

Антонелли стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Бельгии

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Luca Bruno
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли из «Мерседеса» показал лучшее время на второй свободной практике Гран-при Бельгии.
  • Действующий чемпион мира Ландо Норрис из «Макларена» занял второе место, а Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — третье.
  • Практика дважды прерывалась красными флагами из-за инцидентов с участием Макса Ферстаппена и Пьера Гасли.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время на второй свободной практике десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе "Спа-Франкоршам".
Антонелли проехал свой лучший круг за 1 минуту 45,944 секунды. Второе место занял действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из "Макларена" (отставание - 0,190 секунды), третьим стал четырехкратный победитель "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,472).
Практика дважды прерывалась красными флагами. В первый раз сессию остановили после того, как Ферстаппен вынес гравий на трассу. Менее чем за 15 минут до завершения французский пилот "Альпин" Пьер Гасли вылетел в гравий, ударился об ограждение и разбил заднюю часть болида. Гонщики вернулись на трассу, когда до конца практики оставалось около двух минут.
В субботу на Гран-при Бельгии пройдут третья практика и квалификация к гонке.
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