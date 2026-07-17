Антонелли показал лучшее время во второй свободной практике в Бельгии

Практика дважды прерывалась красными флагами. В первый раз сессию остановили после того, как Ферстаппен вынес гравий на трассу. Менее чем за 15 минут до завершения французский пилот "Альпин" Пьер Гасли вылетел в гравий, ударился об ограждение и разбил заднюю часть болида. Гонщики вернулись на трассу, когда до конца практики оставалось около двух минут.