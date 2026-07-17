В FIDE рассказали про апелляцию Крамника после скандала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Крамник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарной комиссии FIDE о своей дисквалификации.
- FIDE еще не получила копию жалобы Крамника в CAS и указала, что решение должно быть сначала обжаловано в апелляционной палате комиссии по этике.
- Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что не считает возможным комментировать решение по существу до завершения внутреннего рассмотрения апелляции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная шахматная федерация (FIDE) пока не получила копию поданной 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили РИА Новости в организации.
Ранее Крамник сообщил, что подал апелляцию в CAS на решение дисциплинарной комиссии FIDE о своей дисквалификации. В начале июля россиянина дисквалифицировали на один год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Решение также предусматривает еще один год дисквалификации условно.
FIDE изменила формат Кубка мира по шахматам
13 июля, 20:31
"FIDE еще не получила копию жалобы в CAS. Согласно правилам, решение должно быть сначала обжаловано в апелляционной палате комиссии по этике и только потом в CAS", - сообщили РИА Новости в FIDE.
Президент FIDE Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил РИА Новости, что не считает возможным комментировать решение по существу до завершения внутреннего рассмотрения апелляции. "Учитывая, что обжалование в рамках FIDE еще предстоит, не считаю себя вправе комментировать решение по существу, чтобы не оказывать давления на комиссию. В целом при любом обжаловании решения комиссии по этике в CAS юридической обязанностью FIDE является защищать позицию комиссии по этике", - сказал Дворкович.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.