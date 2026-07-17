Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при Бельгии.
- Льюис Хэмилтон занял второе место, а Шарль Леклер — третье.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал лучшее время на первой свободной практике десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе "Спа-Франкоршам".
Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 47,070 секунды. Второй результат показал британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, чей партнер по команде монегаск Шарль Леклер стал третьим.
Гонка Гран-при Бельгии состоится 19 июля и начнется в 16:00 мск.