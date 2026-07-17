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Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Бельгии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
15:44 17.07.2026 (обновлено: 15:48 17.07.2026)
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Ферстаппен показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при Бельгии

© Фото : Сайт "Формулы-1"Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Сайт "Формулы-1"
Макс Ферстаппен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при Бельгии.
  • Льюис Хэмилтон занял второе место, а Шарль Леклер — третье.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал лучшее время на первой свободной практике десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе "Спа-Франкоршам".
Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 47,070 секунды. Второй результат показал британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, чей партнер по команде монегаск Шарль Леклер стал третьим.
Гонка Гран-при Бельгии состоится 19 июля и начнется в 16:00 мск.
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