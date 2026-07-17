Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Бельгии "Формулы-1"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" показал лучшее время на первой свободной практике десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе "Спа-Франкоршам".