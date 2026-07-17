На днях Урсуле фон дер Ляйен, приехавшей в Киев с обещаниями новой военной помощи, пришлось спрятаться в убежище. В ее отеле завыли сирены, вокруг все взрывалось и горело. Ничего особенного: просто ВС России буднично и методично отрабатывали по военным объектам украинской столицы.

Интересно, вспоминала ли Урсула, сидя в бункере, легендарное заявление "У России осталось ракет на три дня"? Заявлялось это твердо и четко, тиражировалось на весь мир. Скоро этому лозунгу исполнится пять лет, он породил бессчетное количество интернет-мемов, а ракеты у России все не кончаются. Вы хотели войну на истощение — вы ее получили. Не нравится? А отчего так?

В 2022 году глобальным консенсусом было то, что "Россия — все". Ни ракет, ни хлеба — ничегошеньки у нас не осталось: едим ежей, выковыриваем чипы из стиралок и топим печи подшивками газеты "Правда".

Немецкие ученые мужи тогда выдали доклад под названием "Конец игры". Натурально, там говорилось, что экономика России, составляющая какие-то жалкие два процента от мировой, не вынесет продолжительных военных действий и скончается, не приходя в сознание. Какие там ракеты? Расстреляют весь советский боезапас, и все у них закончится.

Однако слухи о нашей смерти оказались преувеличенными. Экономика России показала внушительный рост и прочно обосновалась на четвертом месте в мире. В 2026 году британские ученые мужи опровергли все прогнозы немецких коллег и с грустью констатировали устойчивость России к любому давлению.

Что еще важнее для нас: сбалансированная экономика позволила ударными темпами развиваться нашему ВПК. Европейцы подсчитали, что сегодня Россия производит в два раза больше артиллерийских снарядов, чем весь ЕС , и в четыре раза больше крылатых ракет. По баллистическим ракетам разница особенно заметна: около 900 единиц в год у России — и ноль у европейцев.

Эти цифры привел еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Поправь свой пыльный шлем, Андрей, утри слезы и приготовься выслушать еще более неприятные цифры. С 2023 года Россия нарастила производство дронов в 30 раз.

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, российские предприятия сегодня обеспечивают поставку в войска свыше 15 тысяч БПЛА в день, причем эта цифра включает в себя только FPV-дроны. А ведь в нашем богатейшем ассортименте есть и ИИ-дроны, и дроны на оптоволокне, и тяжелые беспилотники. Общий производственный потенциал в этой сфере составляет 15 миллионов дронов в год. И все это с успехом применяется по военным объектам и инфраструктуре на территориях, оккупированных киевским нацистским режимом.

Как аргумент о военной мощи Европы часто используется рекордный рост акций предприятий европейского ВПК. Однако это лукавая цифра. Изначально рост был вызван гигантскими деньгами, которые вваливались в эти предприятия из госбюджета.

Однако когда в биржевую игру включились ВС России, рыночек моментально отреагировал и все порешал. В ответ на июньские и июльские удары акции компании Rheinmetall пошли в пике. Вместе с ними рухнули акции всех предприятий европейского ВПК. Индекс оборонных компаний в 2026 году просел на 15 процентов.

Инвесторы видят то, чего в упор не хотят видеть лидеры европейских стран. Армия России продолжает наступление, поддержанная всей мощью нашей суверенной экономики. Ракет и дронов у нас все больше, они летят туда, куда надо. Это означает, что инвестиции в европейский ВПК становятся слишком рискованными: когда Украина проиграет, все вложения накроются медным тазом.

Дополнительным фактором, пугающим инвесторов, является открытость России к мирным переговорам. День, когда они начнутся, станет черным днем для европейской оборонки. Там рухнет все. В этом смысле наши дипломаты делают все правильно, повышая неопределенность ситуации и тормозя развитие европейского ВПК.

Российский ВПК стал мощным драйвером нашей экономики. Сегодня наша задача — объединенными усилиями так нарастить боеготовность, чтобы евровояки боялись даже думать о нападении на Россию. Чтобы при одной мысли об этом они убегали, плакали и звали маму.