Долги российских компаний впервые превысили сто триллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Портфель корпоративных кредитов в России впервые превысил 100 триллионов рублей по итогам июня.
- Прирост портфеля корпоративных кредитов за месяц составил 0,3 % (+328 миллиардов рублей), а с начала года — 4,2 % (+4,016 триллиона рублей).
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Портфель корпоративных кредитов в России впервые превысил 100 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Такой показатель приведен по итогам июня.
Прирост портфеля таких кредитов за месяц составил 0,3% (+328 миллиардов), а с начала года 4,2% (+4,016 триллиона рублей). При этом за год показатель вырос на 13,6% (+12,071 триллиона рублей).
Уточняется, что около половины прироста корпоративного портфеля в прошлом месяце пришлось на кредиты крупнейшим госкомпаниям.
Названы регионы, жители которых активно берут кредиты
19 апреля, 04:03