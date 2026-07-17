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Долги российских компаний впервые превысили сто триллионов рублей - РИА Новости, 17.07.2026
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14:13 17.07.2026
Долги российских компаний впервые превысили сто триллионов рублей

Портфель корпоративных кредитов в России в июне впервые превысил 100 трлн рублей

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Портфель корпоративных кредитов в России впервые превысил 100 триллионов рублей по итогам июня.
  • Прирост портфеля корпоративных кредитов за месяц составил 0,3 % (+328 миллиардов рублей), а с начала года — 4,2 % (+4,016 триллиона рублей).
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Портфель корпоративных кредитов в России впервые превысил 100 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Такой показатель приведен по итогам июня.
Прирост портфеля таких кредитов за месяц составил 0,3% (+328 миллиардов), а с начала года 4,2% (+4,016 триллиона рублей). При этом за год показатель вырос на 13,6% (+12,071 триллиона рублей).
Уточняется, что около половины прироста корпоративного портфеля в прошлом месяце пришлось на кредиты крупнейшим госкомпаниям.
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