В Дагестане арестовали мужчину, вовлекавшего подростков в ИГ*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Махачкале арестовал мужчину за вовлечение несовершеннолетних в международную террористическую организацию "Исламское государство"*.
- Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца, до 16 сентября.
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал мужчину, который вовлекал несовершеннолетних в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
По версии следствия, житель республики, разделяя идеологию "Исламского государства"*, с ноября 2025 года вовлекал несколько несовершеннолетних в его деятельность путем уговоров, предложений и убеждений в ходе личных встреч.
"Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по части 1.1 и части 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)… Суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 16 сентября", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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